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Общество

Прокурором Никольского района назначен Ильдар Сабитов

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Старший советник юстиции Ильдар Искандярович Сабитов назначен на должность прокурора Никольского района Пензенской области.

Соответствующий приказ 30 января подписал Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Ильдар Сабитов родился в 1969 году. В 1994-м окончил обучение в Саратовской государственной академии права по специальности «юриспруденция» и начал службу в прокуратуре Пензенской области.

«Состоял в должностях помощника прокурора Сосновоборского района Пензенской области, и. о. прокурора Веденского района Чеченской Республики, заместителя прокурора Сосновоборского района, прокурора Камешкирского района Пензенской области», - перечислили этапы карьеры Ильдара Сабитова в надзорном ведомстве.

С февраля 2015 года и до настоящего назначения Ильдар Сабитов замещал должность прокурора Лопатинского района.

Ранее стало известно, что пост прокурора Кузнецка занял Артем Леонтьев.

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