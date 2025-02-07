Никита Старкин занял пост прокурора Шемышейского района

В Шемышейском районе вступил в должность новый прокурор - им стал советник юстиции Никита Юрьевич Старкин. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 6 февраля.
Никита Старкин родился в 1991 году в Никольске. В 2013-м окончил вуз в Пензе по специальности «юриспруденция» и тем же летом начал работать в прокуратуре.
«Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Первомайского района, заместителя прокурора Первомайского района, Железнодорожного района», - отметили в прокуратуре области.
С февраля 2020 года до нового назначения замещал должность прокурора Бессоновского района.
Никита Старкин - кандидат юридических наук.
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