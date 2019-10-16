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Общество | Жители Лопатинского района смогут пользоваться Сетью

16.10.2019|10:53
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В 2020 году около 700 жителей села Старый Карлыган Лопатинского района получат устойчивую связь и доступ в Интернет. Это произойдет благодаря установке базовой станции сотовой связи.

Субсидирование строительства таких станций в малых населенных пунктах производится по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

«В текущем году будут установлены точки доступа к сети Интернет (Wi-Fi-роутеры) в селах Верешим, Вехово, Генеральщино, Дубровском, Китунькино, Огаревка Лопатинского района», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Кроме того, в 2019 году в Лопатинском районе к Интернету будут подключены три социально значимых объекта. В 2020-2021-м их станет уже 35. Это произойдет благодаря осуществлению регионального проекта «Информационная инфраструктура». Он является частью национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|16.10.2019 11:16|

Заголовок огонь, как всегда у неучей!!!

Гость|16.10.2019 11:17|

Следующая на очереди Удочка.

Имя: Гость
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