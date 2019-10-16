16.10.2019 | 17:52

Накануне 75-летия Великой Победы поэт Валерий Сухов готовится презентовать в Пензе свою новую книгу «Горит солдатская звезда», написанную в соавторстве с отцом. Она является продолжением издания «С высоты его валов» об истории Городищенского района (малой родине семьи Суховых) и составлена из историй защитников, подлинных фотографий, копий документов в сопровождении стихов.

«Сборники стихотворений не все читают, а вот когда соединяются и проза, и факты, и документы, и поэтическое их осмысление, то такие книги вызывают больший интерес», - отметил автор книги.

Часть попадет в местные библиотеки, чтобы любой желающий мог познакомиться с непридуманными военными историями и творчеством земляков.

«По сути, книжка эта была написана за 30 с лишним лет, если считать стихи, которые вошли сюда, потому что она начиналась со стихов. Поэтические строчки были тем импульсом, который сподвиг нас с отцом написать эту книгу», - рассказал автор.

Валерий Сухов думает о дополнении работы. Ему есть о чем поведать еще.