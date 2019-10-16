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Общество | Пензенских педагогов научили правильно оформлять заявки на гранты

16.10.2019|17:05
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Руководителям и учителям школ Пензы разъяснили, как не допустить ошибок при подготовке документации на получение гранта и материальной поддержки на реализацию проектов. Эксперты министерства просвещения страны провели в областном центре семинар-тренинг.

«Они помогут нашим творческим командам подготовиться, понять, зачем нужен этот конкурс и как представить опыт работы своей школы, чтобы инвестировать и использовать потом для повышения качества образовательного процесса тот продукт, который они предъявят на грантовый конкурс», - сообщила заместитель начальника отдела Управления образования г. Пензы Татьяна Лиханова.

«Каждый проект уникален. Просто есть проекты, которые уже состоялись, имеют методическую базу, наработанную школой, а есть те, которые еще нуждаются в доработке, еще не совсем «выросли» для того, чтобы принимать участие в конкурсном отборе. Вот такие заявки, конечно, не проходят содержательную экспертизу», - рассказала эксперт союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» Татьяна Зарайская.

В 2019 году образовательными организациями Пензы на конкурс получения грантовой поддержки было представлено 25 программ. Четыре стали победителями - коллективы школ № 12, 27 и 56 и гимназии № 13.

Последняя заявила три проекта - «Патриот 2.0: Перезагрузка», «Умные каникулы» и ставшую выигрышной «Школу цифровой реальности». До конца года проект нужно реализовать: провести курсовую подготовку педагогов, разработать методические пособия.

«Пополнение материально-технической базы - 10 комплексов, каждый из которых включает в себя интерактивную доску и проектор, больше 20 ноутбуков современного типа, новый мощный сервер, который обеспечит работу локальной сети и связь с внешним миром», - пояснила директор гимназии № 13 г. Пензы Елена Тымченко.

Останавливаться на достигнутом победители не собираются. Учитывая предыдущий опыт и рекомендации приглашенных экспертов, будут подавать заявки на участие в конкурсе и в дальнейшем.

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Гость|16.10.2019 18:50|

penzainform.ru писал(a):

Останавливаться на достигнутом победители не собираются. Учитывая предыдущий опыт и рекомендации приглашенных экспертов, будут подавать заявки на участие в конкурсе и в дальнейшем.
Это ж сколько у педагогов свободного времени! Если на 1,5-2 ставки работать и ещё конкурсами-проектами заниматься. Пока учителя готовятся к конкурсам и выполняют проекты, детей обучают репетиторы.

Гость|16.10.2019 18:54|

Маша-недодепутат - большой специалист пилить гранты. За них даже избирателей обманула.

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