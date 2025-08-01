Учеба

Школьников зачислили в 10-й класс после обращения к омбудсмену

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В Пензенской области продолжают регистрировать жалобы родителей школьников, которых отказываются принимать в 10-й класс. Несколько обращений в июле поступило уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой.

Речь идет о 2 учебных заведениях в Пензе и Пензенском районе. Отказ мотивировали отсутствием мест в классах общеобразовательного направления и несоответствием детей рейтингу для зачисления в профильный класс по внутришкольным локальным актам.

«Жалобы родителей были направлены в областную прокуратуру. По результатам рассмотрения руководителям школ прокурором внесены представления, права учеников восстановлены, и они зачислены в 10-й класс», - сообщила Елена Столярова.

1 июля об аналогичных обращениях из Пензы и других регионов рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Тогда речь шла о многопрофильной гимназии на проспекте Строителей. Мизулина настоятельно порекомендовала родителям писать заявление в прокуратуру.

Мамы и папы выпускников 9-х классов выражали недовольство и в прошлом году. Их возмущало, что ребенок иногда не может перейти в 10-й класс, даже если речь идет о родном для него образовательном учреждении: нужно пройти конкурс.

Начальник городского управления образования Юрий Каленов тогда пояснил, что главной причиной отказа является отсутствие свободных мест. Когда претендентов много, администрация учебного заведения рассматривает достижения ребенка, изучает его успеваемость.

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