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Общество | Пензенская область присоединилась к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

16.10.2019|18:46
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Пример того, как не нужно бояться сдавать тесты на наличие вируса иммунодефицита человека, показали будущие фельдшеры - студенты Пензенского областного медицинского колледжа.

«Это важно, потому что люди до сих пор думают: если посмотришь на человека с ВИЧ, он тебя заразит, если чихнет, если пожать ему руку. Поэтому нужно проводить такие акции и объяснять каждому, что не страшно поздороваться, обнять и даже поцеловать такого человека», - рассказала Анастасия Алексеева.

Войти в «Газель» мог любой желающий. Она появилась в Пензе в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Регион стал 35-м по счету, куда заехала экспедиция, организованная Министерством здравоохранения.

«Она проводится для того, чтобы проинформировать людей, что такое ВИЧ, как передается, как не передается, мотивировать их на тестирование, чтобы каждый знал свой ВИЧ-статус, то есть заботился о своем здоровье. И, конечно, снизить стигматизацию по отношению к ВИЧ-инфицированным», - сообщила заведующая Пензенским центром профилактики и борьбы со СПИД Инна Чарыкова.

В таких поездках всегда присутствует психолог. Реакция на положительный результат может быть непредсказуемой.

«От определенного ступора до крика, плача. От смеха к слезам переходят», - отметил психолог-консультант акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» Александр Коробков.

В Пензенской области машина побывала в пяти населенных пунктах.

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Гость|16.10.2019 19:54|

Крестный ход против ВИЧ будет?

Имя: Гость
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