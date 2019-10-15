Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 окт 2019|20:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  71.63  |  $  64.88

Общество | В Пензе запущен образовательный проект «Культурный марафон»

15.10.2019|15:56
Печать

Пензенские школьники - воспитанники разных классов бегали в драматическом театре по лестницам, фотографировались, танцевали.

В областном центре дан старт проекту «Культурный марафон». Он необязателен для учебных заведений региона, участвовать можно по желанию.

«Проходят уроки по четырем направлениям: музыка, театр, архитектура и кино. Их проводят учителя музыки, изобразительного искусства, истории, литературы и информатики», - уточнила куратор проекта Елена Фирсова.

Занятия продлятся до конца октября. После этого ученики, наполненные культурными знаниями, смогут сдать специальные тесты в онлайн-режиме. Набравшие достаточное количество баллов получат сертификаты министерств культуры и просвещения России.

«Культурный марафон» - это федеральный проект. По последним данным, в него включились 37 субъектов Российской Федерации и более тысячи крупных городов. Пензенская область была удостоена права присутствовать в Москве на открытии марафона в федеральном масштабе», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На награды могут рассчитывать и учителя, которые будут проводить занятия со школьниками. За лучшие уроки им достанутся такие же сертификаты, что и детям.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!