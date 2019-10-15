15.10.2019 | 15:56

Пензенские школьники - воспитанники разных классов бегали в драматическом театре по лестницам, фотографировались, танцевали.

В областном центре дан старт проекту «Культурный марафон». Он необязателен для учебных заведений региона, участвовать можно по желанию.

«Проходят уроки по четырем направлениям: музыка, театр, архитектура и кино. Их проводят учителя музыки, изобразительного искусства, истории, литературы и информатики», - уточнила куратор проекта Елена Фирсова.

Занятия продлятся до конца октября. После этого ученики, наполненные культурными знаниями, смогут сдать специальные тесты в онлайн-режиме. Набравшие достаточное количество баллов получат сертификаты министерств культуры и просвещения России.

«Культурный марафон» - это федеральный проект. По последним данным, в него включились 37 субъектов Российской Федерации и более тысячи крупных городов. Пензенская область была удостоена права присутствовать в Москве на открытии марафона в федеральном масштабе», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На награды могут рассчитывать и учителя, которые будут проводить занятия со школьниками. За лучшие уроки им достанутся такие же сертификаты, что и детям.