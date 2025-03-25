Денис Соболев поздравил работников культуры с праздником

25.03.2025 | 09:00

Во вторник, 25 марта, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

«Среди вас нет случайных людей, каждый наделен талантом и бесконечно увлечен своей работой. Вы наполняете нашу жизнь искусством, творчеством, гармонией и красотой. Благодаря вашему труду Пенза живет яркой и насыщенной жизнью.

Спасибо за ваше неустанное творчество, стремление привить окружающим любовь к прекрасному, а также личный вклад в развитие и сохранение культуры Сурского края!

Убежден, что благодаря высокому уровню профессионализма результаты вашего труда будут и впредь находить горячий отклик в сердцах пензенцев.

От всей души желаю каждому из вас счастья, здоровья, творческого вдохновения, профессиональных побед, добра и новых успехов в работе!» - говорится в обращении Дениса Соболева.