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Общество | В мэрии Пензы создан проект подготовки к новогодним торжествам

15.10.2019|14:44
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Еще не сброшена листва с деревьев, а в Пензе уже думают о Новом годе.

Проект постановления о подготовке к праздникам создан, в него с учетом некоторых обстоятельств необходимо внести корректировки. Из списка мест торжеств, к примеру, исключить территорию у фонтана, где в прошлом сезоне был каток. Будет ли он этой зимой и где именно, пока неизвестно.

Гранитную плитку на площади Ленина вряд ли рискнут заливать тоннами воды ради забавы детворы.

«Определен график: с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020-го будет работать приемная Деда Мороза», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

На площади установят и главную городскую елку. В ноябре, сразу после Дня народного единства, начнут монтировать искусственное дерево.

«Готовь сани летом, как говорится. Всегда надо быть готовым», - отметил горожанин.

В некоторых случаях новогодние атрибуты вообще не убирают: лампочки на елках, «звездное небо» на Московской. Но есть и такие объекты, которые необходимо обновить.

«На этот год требуется приобретение около тысячи консолей для размещения на опорах уличного освещения и электропередачи», - уточнил директор Рекламной службы города Пензы Вадим Муравлев.

«Необходимо, как и договаривались, к первому числу зажечь праздничную новогоднюю иллюминацию и, соответственно, нашу главную городскую елку установить на площади Ленина», - добавил и. о. главы администрации областного центра Сергей Волков.

С декабря Пенза уже должна будет засиять праздничными огнями.

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Гость|15.10.2019 19:36|

penzainform.ru писал(a):

В ноябре, сразу после Дня народного единства
Вы перепутали,после Дня народной революции 1917 года.

Гость|15.10.2019 19:40|

Новый год к нам мчится! Скоро все случится!

Гость|15.10.2019 19:41|

И опять нас обманут! Ничего не дадут!

Имя: Гость
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