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Общество | Полицейских из Пензы проводили в командировку на Северный Кавказ

15.10.2019|13:04
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В служебную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд УМВД России по Пензенской области.

В дальний путь бойцов провожали близкие и родственники, друзья, коллеги, а также руководство регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Отправка состоялась возле здания ведомства на улице Пушкина.

Начальник Управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин напомнил правоохранителям о необходимости строго соблюдать законность и служебную дисциплину, а также уважать местные традиции и обычаи населения. Руководитель ведомства обратился к сотрудникам, направлявшимся в кавказскую командировку повторно, с пожеланием оказать поддержку бойцам, которые в составе сводного отряда находятся впервые.

Срок служебной командировки полицейских составит 180 суток.

Источник — видео 58.мвд.рф
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Гость|15.10.2019 13:28|

Интересно, а зачем они туда ездят? Все это стоит денег и не малых.

Гость|15.10.2019 13:31|

Сколько можно?

Гость|15.10.2019 13:42|

Муж в Тверь жена за дверь

Имя: Гость
Комментарий:

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