15.10.2019 | 13:04

В служебную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд УМВД России по Пензенской области.

В дальний путь бойцов провожали близкие и родственники, друзья, коллеги, а также руководство регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Отправка состоялась возле здания ведомства на улице Пушкина.

Начальник Управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин напомнил правоохранителям о необходимости строго соблюдать законность и служебную дисциплину, а также уважать местные традиции и обычаи населения. Руководитель ведомства обратился к сотрудникам, направлявшимся в кавказскую командировку повторно, с пожеланием оказать поддержку бойцам, которые в составе сводного отряда находятся впервые.

Срок служебной командировки полицейских составит 180 суток.