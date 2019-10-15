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Общество | Муниципальные бани снова стали популярными у пензенцев

15.10.2019|14:37
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Муниципальные бани пользуются у жителей Пензы все большим спросом. Планируется ли развивать эту услугу, в частности на Шуисте? Такой вопрос, адресованный заместителю главы администрации Денису Леонтьеву, прозвучал на заседании комиссии городской думы во вторник, 15 октября.

«На улице Дружбы была баня, потом ее приобрел предприниматель. Сейчас он решает вопрос открытия этой бани, проводит мониторинг востребованности среди населения», - пояснил Денис Леонтьев.

Он также уточнил, что у владельца помывочного заведения есть идея выкупить здание бывшей муниципальной бани на улице Рылеева и возобновить там предоставление услуг.

О том, что баня на улице Дружбы нуждается во внимании, сообщалось еще в 2015-м. Уже тогда она три года как не действовала, но выглядела гораздо лучше, чем сейчас. Крыша крыльца еще оставалась, стены не так сильно разрушились. И кусты не были разросшимися. Теперь вокруг здания образовалась помойка.

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Гость|15.10.2019 14:55|

penzainform.ru писал(a):

проводит мониторинг востребованности среди населения»
Я те и без мониторинга скажу - бани с блекджеком и шляндрами усегда в спросе.

Гость|15.10.2019 15:01|

Гость писал(a):

Я те и без мониторинга скажу - бани с блекджеком и шляндрами усегда в спросе.
ту про бичевню разговор.

Гость|15.10.2019 15:42|

Баня на Дружбы, рядом пивная, "Ромашка","Рябинушка"... Эх, молодость...

Имя: Гость
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