15.10.2019 | 14:37

Муниципальные бани пользуются у жителей Пензы все большим спросом. Планируется ли развивать эту услугу, в частности на Шуисте? Такой вопрос, адресованный заместителю главы администрации Денису Леонтьеву, прозвучал на заседании комиссии городской думы во вторник, 15 октября.

«На улице Дружбы была баня, потом ее приобрел предприниматель. Сейчас он решает вопрос открытия этой бани, проводит мониторинг востребованности среди населения», - пояснил Денис Леонтьев.

Он также уточнил, что у владельца помывочного заведения есть идея выкупить здание бывшей муниципальной бани на улице Рылеева и возобновить там предоставление услуг.

О том, что баня на улице Дружбы нуждается во внимании, сообщалось еще в 2015-м. Уже тогда она три года как не действовала, но выглядела гораздо лучше, чем сейчас. Крыша крыльца еще оставалась, стены не так сильно разрушились. И кусты не были разросшимися. Теперь вокруг здания образовалась помойка.