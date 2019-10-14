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Общество | В Городе Спутнике началась продажа квартир в доме № 3 на ул. Светлой

14.10.2019|11:19
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«Знакомьтесь — ваше новое жилье!» - так менеджеры холдинга «Термодом» уже говорят первым откликнувшимся на старт продаж квартир в сданном доме на улице Светлой, 3, в Городе Спутнике.

Здание насчитывает 12 этажей, в нем находятся 142 квартиры, среди которых популярные студии, одно- и двухкомнатные. Также есть лоджии, фойе, помещения для детских колясок и даже мойка лап для домашних животных. Во дворе специалисты устанавливают новую детскую площадку.

В шаге от дома находятся торговые центры, магазины, поликлиника, детский сад.

Подробности о планировке квартир, цене можно узнать в офисах продаж «Термодома», а также позвонив по телефону (8412) 28-28-20.

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