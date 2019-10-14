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Общество | Покровский собор не вместил всех пензенцев, пришедших на праздник

14.10.2019|16:47
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Православные христиане отмечают один из важнейших своих праздников: 14 октября Покров Пресвятой Богородицы.

История его своими корнями уходит в начало X века. Византия вела войну с сарацинами, враг уже подошел к Константинополю. В храме собрались местные христиане в надежде на спасение, и тут появилась идущая по воздуху Богородица. Она распростерла над молящимися свое белое покрывало - покров, тем самым дав им защиту.

Главные торжества в Пензе прошли в Покровском архиерейском соборе. Во время службы храм был заполнен до отказа, всем желающим не хватило места. Многие слушали литургию на улице.

По окончании религиозной части праздника настало время светской. Прихожан своими голосами радовали уже не серьезные священники, а веселые артисты.

На Руси считалось, что на Покров земля должна покрыться снегом.

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Гость|14.10.2019 18:43|

Из молодых только два немытых бомжа на улице. Бабкам скоро вечная память и нет прихожан? За что Писю райт судили,если гулянки ныне в моде?

Гость|14.10.2019 18:49|

хватит врать-то?

даже на фотке торговый зал полупустой

хотя врать - это работа у жрецов

Гость|14.10.2019 19:06|

Несомненно, русскому человеку очень дорога история войны Сарацин с Византией. И в частности, судьба турецкого города Стамбул (ага Константинополь).

Имя: Гость
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