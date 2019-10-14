14.10.2019 | 16:43

Электромонтер Пензенского производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Пензаэнерго» Александр Неженцев стал победителем отраслевого областного конкурса мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей».

Торжественная церемония награждения прошла в концертном зале областной филармонии. Дипломы и ключи от автомобилей Datsun победителям вручили губернатор Иван Белозерцев и председатель областного Законодательного собрания Валерий Лидин.

Всего в областном конкурсе профессионального мастерства приняли участие 12 электромонтеров, представляющих семь энергокомпаний региона: филиал «Россети Волга» - «Пензаэнерго», ЗАО «Пензенская горэлектросеть», ООО ПКФ «Энергетик-2001», АО «Горэлектросеть», ООО «Сетевая компания», МП «Горэлектросеть» г. Заречного и ОАО «Энергоснабжающее предприятие».

Все они в индивидуальном порядке прошли два конкурсных этапа - теоретический и практический. Первый представлял собой компьютерное тестирование. На практическом этапе конкурсантам предстояло освободить пострадавшего (манекен) от воздействия электрического тока на трансформаторной подстанции. Специалисты «Пензаэнерго» в пятый раз доказали, что в своем ремесле являются лучшими из лучших.

Отраслевой областной конкурс проводится по инициативе губернатора Ивана Белозерцева уже на протяжении нескольких лет. В числе основных его целей - повышение престижности квалифицированного труда работников массовых рабочих профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, привлечение молодежи для трудоустройства.