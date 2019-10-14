14.10.2019 | 14:49

В понедельник, 14 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили работу администрации по выдаче документов на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Заместитель мэра Магомед Агамагомедов рассказал о том, что за девять месяцев 2019 года было выдано 66 разрешений на возведение (18 МКД, 9 магазинов, 4 объекта автосервиса, 7 административных и 7 производственных зданий, 6 складов, 4 детсада) и 33 - на ввод в эксплуатацию.

За это время поступило 16 уведомлений о выявлении самовольных построек, по пяти из них вынесли решение о сносе.

Глава города Владимир Мутовкин поинтересовался, на какой стадии обычно обнаруживаются критичные нарушения на объекте, итогом которых может стать только ликвидация здания.

«Как на стадии котлована, так и на стадии, когда объект уже эксплуатировался. У нас прямых полномочий объезжать и составлять протоколы нет. Мы вели эту работу совместно с представителями госжилстройтехинспекции, поэтому уже возведенных объектов больше», - ответил Магомед Агамагомедов.

Владимир Мутовкин призвал его переориентировать сотрудников администрации и продумать наделение их необходимыми полномочиями, чтобы нарушения выявлялись на самой ранней стадии во избежание значительных финансовых потерь и формирования негативного имиджа самих работников мэрии («А где же вы раньше были?» - говорят владельцы объектов, подлежащих сносу).