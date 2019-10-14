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Общество | Глава Пензы призвал выявлять нарушения на ранней стадии стройки

14.10.2019|14:49
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В понедельник, 14 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили работу администрации по выдаче документов на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Заместитель мэра Магомед Агамагомедов рассказал о том, что за девять месяцев 2019 года было выдано 66 разрешений на возведение (18 МКД, 9 магазинов, 4 объекта автосервиса, 7 административных и 7 производственных зданий, 6 складов, 4 детсада) и 33 - на ввод в эксплуатацию.

За это время поступило 16 уведомлений о выявлении самовольных построек, по пяти из них вынесли решение о сносе.

Глава города Владимир Мутовкин поинтересовался, на какой стадии обычно обнаруживаются критичные нарушения на объекте, итогом которых может стать только ликвидация здания.

«Как на стадии котлована, так и на стадии, когда объект уже эксплуатировался. У нас прямых полномочий объезжать и составлять протоколы нет. Мы вели эту работу совместно с представителями госжилстройтехинспекции, поэтому уже возведенных объектов больше», - ответил Магомед Агамагомедов.

Владимир Мутовкин призвал его переориентировать сотрудников администрации и продумать наделение их необходимыми полномочиями, чтобы нарушения выявлялись на самой ранней стадии во избежание значительных финансовых потерь и формирования негативного имиджа самих работников мэрии («А где же вы раньше были?» - говорят владельцы объектов, подлежащих сносу).

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Гость|14.10.2019 15:14|

Домик на набережной Мойки, незаконно возведенный в обход водоохранного законодательства (не ближе 50-ти метпрв от реки) когда снесут?

Гость|14.10.2019 15:16|

Гость писал(a):

когда снесут?
Никогда.

Гость|14.10.2019 15:18|

Разрешение на расширение территории Пассажа за счет сужения ул.Московской уже оформили?

Гость|14.10.2019 15:18|

penzainform.ru писал(a):

Заместитель мэра Магомед Агамагомедов
Заместитель кого? Мэра? Это когда это столица Сурского края, Нью-Йорком стала?

Имя: Гость
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