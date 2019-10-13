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Общество | В Кузнецке на субботник вышло около 7 000 человек

13.10.2019|11:49
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В Кузнецке в субботнике, состоявшемся 12 октября, приняли участие около семи тысяч человек. Город очищали от мусора работники различных учреждений и предприятий, муниципальные служащие, школьники и студенты.

У строящегося корпуса новой мебельной фабрики активисты высадили ели, которые были привезены с Урала и отличаются высокой приживаемостью. Ветераны пограничных войск совместно с и. о. мэра Сергеем Златогорским и министром труда, социальной защиты и демографии региона Алексеем Качаном проложили кабель для устройства освещения в сквере Пограничников, где в конце сентября появились клены и рябины.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, в субботнике задействовали 42 единицы техники, ликвидировали две несанкционированные свалки, с которых было вывезено 22,7 кубометра мусора, очистили территории скверов, парков, кладбищ общей площадью 92 000 квадратных метров. Всего собрали 409 кубометров мусора.

Потрудившихся кузнечан в городском парке ждали праздничная программа, включающая выступления творческих коллективов, игры, аттракционы, а также горячий чай и каша из полевой кухни.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|13.10.2019 13:04|

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