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Общество | Пензенцев приглашают в налоговые на день открытых дверей

13.10.2019|10:56
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В Пензенской области в налоговых инспекциях пройдет день открытых дверей. В рамках мероприятия жители региона смогут получить ответы на вопросы об имущественных налогах, налоге на доходы физических лиц и другие.

Акция состоится 25 октября во всех центральных офисах налоговых органов, которые находятся в областном центре, Кузнецке, Сердобске, Каменке, Никольске, Нижнем Ломове, Бессоновке, ЗАТО Заречный, а также в межрайонных ИФНС: Шемышейском, Мокшанском, Колышлейском, Городищенском, Башмаковском, Земетчинском и Спасском.

«Специалисты подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, ответят на другие вопросы по теме налогообложения, а также проведут анкетирование о доступности информации о системе оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах», - сообщили в Управлении ФНС по Пензенской области.

Также желающие смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России, создав личный кабинет. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Специалисты будут ждать посетителей с 9:00 до 20:00.

Источник — фото pixabay.com
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