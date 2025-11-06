Экономика

Порог уплаты НДС малым и средним бизнесом решили снижать поэтапно

Порог уплаты НДС малым и средним бизнесом будут снижать поэтапно. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 6 ноября.

«В России смягчат условия применения НДС малым и средним бизнесом. С поэтапным изменением порогов его уплаты: с 2026 года - при доходах в 20 млн рублей, с 2027 года - 15 млн, а с 2028 года - 10 млн», - заявил он.

Чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами впервые, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности, добавил Михаил Мишустин.

Ранее Минфин России предложил с 2026 года повысить стандартную ставку НДС с 20% до 22% и сократить с 60 млн до 10 млн рублей предельный размер дохода для упрощенной системы налогообложения (при его превышении у компаний возникает обязанность платить НДС). Эти меры уже в 2026 году затронут множество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Представители бизнеса отмечают, что, получив дополнительные расходы, либо переложат их на клиентов, либо будут вынуждены закрыться из-за утраты рентабельности.

