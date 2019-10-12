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Общество | Изъятые в Каменке куски свинины будут уничтожены

12.10.2019|13:28
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В одном из магазинов Каменки, специализирующемся на торговле мясными продуктами, обнаружился потенциально опасный товар. Его выявила внеплановая проверка, которую провел специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Оказалось, что владелица точки заготовила на продажу 87 килограммов свинины. На мясо имелась товарная накладная, однако не было ветеринарных сопроводительных документов.

«Остаток продукции - 16,5 кг крупнокусковой свинины - изъят из оборота, определен на ответственное хранение для последующей утилизации (уничтожения)», - пояснили в пресс-службе управления.

Бизнес-леди привлечена к ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства. Статья административного кодекса предусматривает штраф на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении на полигоне ТБО рядом с селом Чемодановка более двух тонн польских груш. В сентябре там же раздавили семь тонн этих фруктов, а также 250 кг яблок. Также в области было утилизовано 153 килограмма свежемороженой рыбы, на которую у продавцов не имелось соответствующих документов.

Источник — фото Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области
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Гость|12.10.2019 14:32|

Неплохой шашлык получится во время утилизации!

Гость|12.10.2019 14:40|

Можно подумать, что мясо продавцов, которые с ветеринарным свидетельством, прошло хоть какую то экспертизу. Деньги в кассу, бумажку на руки.

Гость|12.10.2019 14:57|

я-б взял

Гость|12.10.2019 15:02|

penzainform.ru писал(a):

Остаток продукции - 16,5 кг крупнокусковой свинины - изъят из оборота, определен на ответственное хранение для последующей утилизации
хотели написать-реализации(свинина то крупнокусковая,отборная,не зря выбрали)

Гость|12.10.2019 15:14|

Уничтожение путем приготовления шашлычка для специалистов Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области?

Гость|12.10.2019 16:28|

Можно, я лично уничтожу?мангал имеется...

Гость|12.10.2019 16:47|

penzainform.ru писал(a):

«Остаток продукции - 16,5 кг крупнокусковой свинины - изъят из оборота, определен на ответственное хранение для последующей утилизации (уничтожения)»
Ясен пень, не выбрасывать же))

Гость|12.10.2019 17:40|

А почему не провести ветэкспертизу и не отдать бесплатно на пиная школьникам, дет дома? Родители на питание детей сэкономят.

Гость|12.10.2019 17:43|

Да дурь обыкновенная. Как с ума посходили

Гость|12.10.2019 18:28|

Гость писал(a):

А почему не провести ветэкспертизу и не отдать бесплатно на пиная школьникам, дет дома? Родители на питание детей сэкономят.
У проверяющих тоже дети есть))

Имя: Гость
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