12.10.2019 | 13:28

В одном из магазинов Каменки, специализирующемся на торговле мясными продуктами, обнаружился потенциально опасный товар. Его выявила внеплановая проверка, которую провел специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Оказалось, что владелица точки заготовила на продажу 87 килограммов свинины. На мясо имелась товарная накладная, однако не было ветеринарных сопроводительных документов.

«Остаток продукции - 16,5 кг крупнокусковой свинины - изъят из оборота, определен на ответственное хранение для последующей утилизации (уничтожения)», - пояснили в пресс-службе управления.

Бизнес-леди привлечена к ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства. Статья административного кодекса предусматривает штраф на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении на полигоне ТБО рядом с селом Чемодановка более двух тонн польских груш. В сентябре там же раздавили семь тонн этих фруктов, а также 250 кг яблок. Также в области было утилизовано 153 килограмма свежемороженой рыбы, на которую у продавцов не имелось соответствующих документов.