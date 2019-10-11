11.10.2019 | 16:55

300 тысяч рублей - такова сумма компенсации морального ущерба, которую в суде запросила жительница Пензы с обидчика своего девятилетнего сына.

В иске женщина указала, что 12 августа 2018 года ее сын гулял во дворе. Около 19:00 она услышала его крик на детской площадке и сразу выбежала к ребенку. Мальчик держался за шею, а лицо и задняя часть шеи у него были красные.

Он рассказал, что к нему подошел мужчина и без повода резко схватил за шею и стал душить. Мальчик, страдающий бронхиальной астмой, начал задыхаться, впал в панику и закричал.

Стоявший рядом мужчина утверждал, что не трогал ребенка. Однако пензячка с сыном обратились в поликлинику, и медики зафиксировали ушиб и ссадины мягких тканей. Затем она обратилась в полицию.

В суде мать ребенка просила взыскать с гражданина компенсацию морального вреда - 300 000 рублей - и 15 000 рублей за расходы на оплату услуг представителя.

В свою очередь, мужчина рассказал, что в этот вечер домой с улицы прибежала его дочь и пожаловалась на то, что мальчик кидается в нее камнями. Он вышел во двор, взял школьника рукой за шею и потребовал отвести его к матери. Ребенок закричал, и он сразу его отпустил.

Мужчина утверждал, что телесных повреждений ребенку он не причинял, шею не сдавливал, руки не выкручивал. Мальчик сам спровоцировал конфликт.

Суд выслушал обе стороны и признал, что несовершеннолетний испытал физическую боль и испуг.

«Суд учел степень вины ответчика, его имущественное положение и счел возможным определить размер компенсации морального вреда в сумме 22 000 руб. Также с ответчика взысканы расходы на оплату услуг представителя - 10 000 рублей и государственная пошлина в размере 300 рублей. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.