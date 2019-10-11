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Общество | За попытку отвести школьника к его матери пензенец заплатит 22 000 рублей

11.10.2019|16:55
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300 тысяч рублей - такова сумма компенсации морального ущерба, которую в суде запросила жительница Пензы с обидчика своего девятилетнего сына.

В иске женщина указала, что 12 августа 2018 года ее сын гулял во дворе. Около 19:00 она услышала его крик на детской площадке и сразу выбежала к ребенку. Мальчик держался за шею, а лицо и задняя часть шеи у него были красные.

Он рассказал, что к нему подошел мужчина и без повода резко схватил за шею и стал душить. Мальчик, страдающий бронхиальной астмой, начал задыхаться, впал в панику и закричал.

Стоявший рядом мужчина утверждал, что не трогал ребенка. Однако пензячка с сыном обратились в поликлинику, и медики зафиксировали ушиб и ссадины мягких тканей. Затем она обратилась в полицию.

В суде мать ребенка просила взыскать с гражданина компенсацию морального вреда - 300 000 рублей - и 15 000 рублей за расходы на оплату услуг представителя.

В свою очередь, мужчина рассказал, что в этот вечер домой с улицы прибежала его дочь и пожаловалась на то, что мальчик кидается в нее камнями. Он вышел во двор, взял школьника рукой за шею и потребовал отвести его к матери. Ребенок закричал, и он сразу его отпустил.

Мужчина утверждал, что телесных повреждений ребенку он не причинял, шею не сдавливал, руки не выкручивал. Мальчик сам спровоцировал конфликт.

Суд выслушал обе стороны и признал, что несовершеннолетний испытал физическую боль и испуг.

«Суд учел степень вины ответчика, его имущественное положение и счел возможным определить размер компенсации морального вреда в сумме 22 000 руб. Также с ответчика взысканы расходы на оплату услуг представителя - 10 000 рублей и государственная пошлина в размере 300 рублей. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.10.2019 17:12|

Не, ну за шею - перебор конечно.

Но с другой стороны - а что делать с малолетними невоспитанными детишками, которые других обижают? Отвести к родителям и сдать чтоб те воспитательные беседы проводили как считали нужным. А тут хоть за шею хоть за руку возьмись - вопль и появление разъяренной мамашки... Которая будет разъяренной даже если ее ребеночка пальцем никто не тронул а он пол-двора обидел.

P.S. Никакого негатива к нормальным родителям и детям. Но вот у таких деток обычно именно такие мамашки. И именно такие детки в итоге весь двор\класс и держат в страхе потому что управы на них реально никакой...

Гость|11.10.2019 17:35|

Мамашу тряхнуть надо было, как следует, чтоб без присмотра не оставляла дитя больное! И в органы опеки сообщить, чтоб проверили как она исполняет свои обязанности!

Гость|11.10.2019 17:50|

Итак, непыльный способ формирования стартового капитала или пополнения оборотных средств:

Выбираем прилично одетого субъекта с интеллигентным лицом (или заранее определяем лошка из соседнего двора, чтобы у него не было подвязок среди судей и бандитов - это самое главное в плане). Дожидаемся когда он пойдет мимо и запускаем к нему своего ребенка с инструкцией "подбежать к дяде и начать громко орать". По выполнении данного пункта как молния (из засады) прибыть на место и предъявить фигуранту насилие над несовершеннолетним и причинение оному телесных повреждений (о следах физического насилия и соответствующих показаниях алкаша соседа следует позаботится заблаговременно). Далее по инструкции в заметке...

Гость|11.10.2019 17:59|

Мамаша развела на бабло соседа, ему встречный иск надо было подать, за нанесение вреда дочке от этого отморозка!

Гость|11.10.2019 18:06|

Гость писал(a):

Итак, непыльный способ формирования стартового капитала или пополнения оборотных средств:

Выбираем прилично одетого субъекта с

Ты так уже делал?

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 18:07|

Гость писал(a):

Мамашу тряхнуть надо было, как следует, чтоб без присмотра не оставляла дитя больное! И в органы опеки сообщить, чтоб проверили как она исполняет свои обязанности!
Полицию надо было вызвать и мамашку запротоколировать за недосмотр с каменьями..

И вообще, мужику надо было встречный иск замутить по этим камням.

Гость|11.10.2019 18:19|

Мамашка уже одиночка и никто с ней не живёт?

Гость|11.10.2019 18:25|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Итак, непыльный способ формирования стартового капитала или пополнения оборотных средств:

Выбираем прилично одетого субъекта с

Ты так уже делал?

Конечно! И ребенок учится на гаджеты себе своим трудом зарабатывать.

Гость|11.10.2019 18:29|

Гость писал(a):

Мамашка уже одиночка и никто с ней не живёт?
Хочешь подкатить?

Гость|11.10.2019 19:23|

А в школы ещё хотят инвалидов и всех больных собрать в кучу?

Гость|11.10.2019 19:55|

Гость писал(a):

Гость|11.10.2019 19:23|

А в школы ещё хотят инвалидов и всех больных собрать в кучу?

Ты в открытую заявляешь, что инвалидов и больных ты не считаешь людьми? А ты на 100% уверена что у тебя самой с головой всё в порядке?

Гость|11.10.2019 20:26|

Больные дети должны быть под присмотром врачей. Проще простого сказать ,что ничего не случится,отпихнуть от себя проблему. Врач в школе есть с утра до вечера? Вы видите что-то плохое,но это не так.

Гость|11.10.2019 21:09|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Мамашка уже одиночка и никто с ней не живёт?
Хочешь подкатить?

Занято уже - тут Мотовилов лыжи навострил - вон как пёрья растопыривает.

Гость|11.10.2019 21:11|

Детей, тем более чужих, трогать конечно нельзя . Но если на самом деле кидался камнями , будет урок, если родители не могут объяснить что такое хорошо и что такое плохо.Мамаша будет еще благодарна.

Имя: Гость
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