| В Пензе депутаты узнали о школьниках, добровольно помогающих пожилым

11.10.2019 | 09:42

О мерах социальной поддержки пожилых пензенцев шла речь на заседании комиссии городской думы по социальным вопросам в четверг, 10 октября.

Руководитель соцуправления Ирина Федонина привела несколько цифр. В областном центре проживают 165 151 пенсионер, 54 912 ветеранов труда, 412 участников Великой Отечественной войны, 4 695 участников трудового фронта и 35 262 инвалида.

За 8 месяцев 2019 года 79 пензенцев были признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и 689 - в уходе на дому. В зависимости от среднедушевого дохода пожилого человека социальные услуги могут оказываться бесплатно, за частичную или полную оплату.

Наибольшей популярностью пользуются доставка продуктов и лекарств, а также вещевая, продуктовая, консультативная помощь. Для предотвращения экстремальных жизненных ситуаций пожилым людям оказывается и материальная поддержка. В 2018 году ее получили 399 человек (1 млн 616 тыс. рублей), за 8 месяцев 2019-го - 257 пензенцев (1 млн 28 тыс. рублей).

Особенно Ирина Федонина отметила волонтерское движение. Сейчас в городе действует 18 отрядов по 10 добровольцев в каждом, которые работают в основном с клиентами центров социального обслуживания. Они помогают убирать жилье, доставляют продукты и медикаменты, трудятся на приусадебных участках, сопровождают инвалидов в поликлиники. Помимо подростков, добровольческой работой заняты и пожилые люди - их называют «серебряными волонтерами».

Депутатов заинтересовал механизм формирования добровольческих организаций.

«Отряды созданы на базе учреждений соцзащиты. Мы работаем и со школьниками, и с учащимися средних специальных заведений», - рассказала Ирина Федонина.

По ее словам, движение волонтеров в Пензе ширится. Такие группы действуют при школах № 11, 12, 35, 60, 66, 69, 70 и ряде колледжей.