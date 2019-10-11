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Общество | В Пензе депутаты узнали о школьниках, добровольно помогающих пожилым

11.10.2019|09:42
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О мерах социальной поддержки пожилых пензенцев шла речь на заседании комиссии городской думы по социальным вопросам в четверг, 10 октября.

Руководитель соцуправления Ирина Федонина привела несколько цифр. В областном центре проживают 165 151 пенсионер, 54 912 ветеранов труда, 412 участников Великой Отечественной войны, 4 695 участников трудового фронта и 35 262 инвалида.

За 8 месяцев 2019 года 79 пензенцев были признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и 689 - в уходе на дому. В зависимости от среднедушевого дохода пожилого человека социальные услуги могут оказываться бесплатно, за частичную или полную оплату.

Наибольшей популярностью пользуются доставка продуктов и лекарств, а также вещевая, продуктовая, консультативная помощь. Для предотвращения экстремальных жизненных ситуаций пожилым людям оказывается и материальная поддержка. В 2018 году ее получили 399 человек (1 млн 616 тыс. рублей), за 8 месяцев 2019-го - 257 пензенцев (1 млн 28 тыс. рублей).

Особенно Ирина Федонина отметила волонтерское движение. Сейчас в городе действует 18 отрядов по 10 добровольцев в каждом, которые работают в основном с клиентами центров социального обслуживания. Они помогают убирать жилье, доставляют продукты и медикаменты, трудятся на приусадебных участках, сопровождают инвалидов в поликлиники. Помимо подростков, добровольческой работой заняты и пожилые люди - их называют «серебряными волонтерами».

Депутатов заинтересовал механизм формирования добровольческих организаций.

«Отряды созданы на базе учреждений соцзащиты. Мы работаем и со школьниками, и с учащимися средних специальных заведений», - рассказала Ирина Федонина.

По ее словам, движение волонтеров в Пензе ширится. Такие группы действуют при школах № 11, 12, 35, 60, 66, 69, 70 и ряде колледжей.

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Гость|11.10.2019 10:08|

Надо обязательно поставить куратора государственного к волонтёрам. Как это они без государственного надзора бабушкам полы моют??? А вдруг они иноагенты!

Гость|11.10.2019 10:18|

это только цифры статистики, увы..никто реально старикам не помогает - оформляют на подростков бабушки, чтобы получать доплату 5000р после 80лет. Разово отдается 500р и пока , все нет никого больше....

Гость|11.10.2019 10:19|

Грустно это

Гость|11.10.2019 10:20|

Гость писал(a):

Надо обязательно поставить куратора государственного к волонтёрам. Как это они без государственного надзора бабушкам полы моют???
Как, как - да очень просто: Сказали, Надо! значит, Надо!!! А соцобеспечение на что?

Гость|11.10.2019 10:21|

Позвольте процетировать отрывок из поэмы"Юные тимуровцы" об посещение ими одной доброй бабульки.Итак......добровольцев не было,дружно жребий кинули и героя юного к амбразуре двинули...

Гость|11.10.2019 11:20|

Гость писал(a):

| В Пензе депутаты узнали о школьниках, добровольно помогающих пожилым
И им стало стыдно,что не они!?Да нет ,не может этого быть в принципе.Нынче у депутатов совесть даже в качестве доп.опции отсутствует,судя по их делам.)))))))))

Гость|11.10.2019 12:14|

Что-то про 35 школу это она зря загнула. Нет там волонтеров.

Гость|11.10.2019 13:13|

Вот ты захотел доброе дело сделать, а попалась нехорошая бабка. А твоя хорошая стоит на другом перекрестке там, где тебя нет. И перевести ее не кому. Или переведет ее нехороший человек. С какой-нибудь корыстной целью! Вместо тебя!

Гость|11.10.2019 13:14|

По улице идет старенькая бабушка (Б), рядом проходит пионер (П), подтянутый, бодрый. Бабушка громко чихает.

П: — Будьте здоровы!

Б: — Да, внучек, я здорова. А чихаю потому, что табачок нюхаю.

П: — По мне, бабушка, Вы хоть чё нюхайте, а пионер должен быть вежливым!

Гость|11.10.2019 13:16|

А с другой стороны, вот есть бабушка, у которой в жизни очень мало забот и мало физ. нагрузки. И хочет она себя занять на весь день. А потом приходят молодые, которые куда-то торопятся делают все за 10 минут и сваливают. А ей что делать? Пока мы двигаемся мы живы... А она садится и все, дел у нее нет... и смысл потерян.

Иногда можно просто поприсутствовать рядом и пообщаться с бабушками, так вы им больше поможете, так вы им больше продлите жизнь, чем вашей "помощью".

Гость|11.10.2019 13:20|

Ну всё - пропало добровольное движение. Будет как с бессмертным полком - по началу тоже, было неплохим движением, но его быстро оседлали чинки и депутатики, и хорошее шествие превратилось в шоу-парад дедушек на палочке.

Гость|11.10.2019 13:33|

Просто в стране нет новых идей, а бурную деятельность чиновникам изображать надо...

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