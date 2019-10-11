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Общество | Пензенцев научили распознавать артериальную гипертонию

11.10.2019|16:32
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Такие лекции не прогуливают - вопрос жизни и смерти. Всех, кто собрался в конференц-зале поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, привела туда конкретная цель.

«Узнать критические состояния при артериальном давлении, когда нужно принимать срочную помощь: при высоком верхнем давлении, нижнем, при низком пульсе, - и все остальное, что связано с давлением, которое сейчас прогрессирует», - рассказала жительница Пензы Екатерина Суркова.

Обучающий лекторий «Артериальная гипертония» посвящен вопросам профилактики заболеваний и их осложнений, современным методам диагностики и лечения. Актуален вопрос тем, что недуг, связанный с нарушением давления, очень коварен и может появиться у любого человека вне зависимости от возраста. Факторы риска для всех одинаковы.

«Основная масса - естественно, избыток массы тела, малоподвижный образ жизни, вредные привычки (алкоголь, никотин) и подверженность различным стрессовым ситуациям», - пояснила главный внештатный кардиолог Минздрава Пензенской области Елена Володина.

Что же касается самых распространенных симптомов гипертонической болезни, то ими являются головная боль, мелькание черных «мошек» перед глазами, головокружение. Также может наблюдаться нарушение речи, онемение той или иной половины тела, тошнота, рвота, боли за грудиной.

Главная опасность повышенного артериального давления заключается в возможных осложнениях - инсульте или инфаркте, которые неизменно приводят пациента на больничную койку.

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