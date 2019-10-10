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Общество | Специалисты УФАС задали вопросы представителям компаний-перевозчиков

10.10.2019|18:23
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Началось рассмотрение дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства пензенскими перевозчиками. Его возбудили в конце августа.

Специалисты УФАС по области изучили документацию компаний и вот теперь задают вопросы тем, кто практически в одно время и на одинаковую сумму повысил стоимость проезда. По некоторым расчетам тариф должен был быть иным.

«50 рублей, мы так понимаем, исчислялись в соответствии с методическими рекомендациями. Но каким образом у вас потом вдруг образовалось 27?» - поинтересовалась руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

«Увеличение тарифа более чем в два раза, мы понимаем прекрасно, вызовет значительный общественный резонанс», - ответил представитель компаний-перевозчиков Сергей Новиков.

«Вы какой-нибудь анализ проводили для того, чтобы поднять на 4 рубля? Не на рубль, не на 50 копеек», - продолжила Елена Демидова.

«Не могу ответить на этот вопрос», - признал Сергей Новиков.

Также представитель затруднился пояснить, в убыток работают предприятия или с прибылью. Не говорил и об оснащении маршруток контрольно-кассовой техникой.

Ряд перевозчиков с 8 июля установил новые расценки, другие пошли на такой шаг чуть позже, хотя собирались это сделать в другое время.

«Поскольку, возможно, для нас это сулит негативные последствия, то соответствующее уведомление было нами отозвано. Забегу вперед: по автобусам малой вместимости соответствующее повышение произошло в сентябре, с 24 августа был повышен 54-й маршрут. 220-й закон относительно новый, мы до этого большой период времени - десятилетия - жили по другому законодательству, это впервые произошел переход», - рассказал заместитель генерального директора компании-перевозчика по юридическим вопросам Олег Кочетков.

Теперь пензенские перевозчики работают по нерегулируемым тарифам.

«А как антимонопольное законодательство? Не влияет, нарушать можно его?» - задала вопрос Елена Демидова.

«А при чем здесь нарушения?» - выразил недоумение Олег Кочетков.

Из присутствовавших на рассмотрении дела компаний только одна пока воздерживается от повышения стоимости проезда. Правда, у нее лишь один маршрут - № 30, на нем с пассажиров до сих пор берут 23 рубля.

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Гость|10.10.2019 19:03|

20 рублей нормальная цена.

Гость|10.10.2019 19:34|

По 23 рубля еще 13, 31, 81, 25, 44, 12, 40 не разрбрались в теме ребятки...

Гость|10.10.2019 19:37|

Кассовые аппараты в маршрутки и такси

Это Закон!

Гость|10.10.2019 19:40|

Ну спросили, а дальше то что? Что местечковый УФАС будет делать, кроме того, что бы вопросы задавать?

Гость|10.10.2019 19:42|

Жизнь как в пензе,а проезд как в москва

Гость|10.10.2019 19:43|

Просто у 30 есть конкурент 130 автобус. а то тоже повысили бы.

Гость|10.10.2019 19:52|

penzainform.ru писал(a):

Также представитель затруднился пояснить, в убыток работают предприятия или с прибылью. Не говорил и об оснащении маршруток контрольно-кассовой техникой.
penzainform.ru писал(a):
«А при чем здесь нарушения?» - выразил недоумение Олег Кочетков.
А наказать этих козлодоев миллионными штрафами ,чтобы впредь неповадно было, ни как нельзя? Он, болезный, ещё и не понимает, что даже носки сейчас продают с применением контрольно-кассового аппарата, а они денежки гребут лопатой безмерной, налоги с какой суммы платят? Тут уже не только УФАС надо привлекать, но и др. компетентные органы.

Гость|10.10.2019 19:55|

Гость писал(a):

40 рублей нормльная цена.
Нищеброд! Сотка - красная цена. Утрём нос москвичам!

Гость|10.10.2019 19:58|

Гость писал(a):

Кассовые аппараты в маршрутки и такси

Это Закон!

Кажется, плевать они хотят на такой Закон, который будет их доходы высвечивать. И никто им не указ, даже УФАС))

Гость|10.10.2019 20:01|

Конечно надо повысить цену за проезд,рублей 40,50 нормально.

Гость|10.10.2019 20:20|

Показуха! Снижения не будет.

Гость|10.10.2019 20:27|

А по расчетам УФАС какова должна быть стоимость проезда? Кто нить этот расчет проводил? Почему не говорят ?

Гость|10.10.2019 20:33|

Что теперь рассуждать --виновен.не виновен?.проезд повышен.никто пересмотреть цену перевозчиков не заставит.Как там говориться --что толку пить боржоми.когда почки уже отвалились........

Гость|10.10.2019 20:37|

penzainform.ru писал(a):

«Увеличение тарифа более чем в два раза, мы понимаем прекрасно, вызовет значительный общественный резонанс», - ответил представитель компаний-перевозчиков Сергей Новиков.
penzainform.ru писал(a):
«Увеличение тарифа более чем в два раза, мы понимаем прекрасно, вызовет значительный общественный резонанс», - ответил представитель компаний-перевозчиков Сергей Новиков.
Ждем, скоро до 50р поднимут. Это было только начало.

Гость|10.10.2019 21:23|

А где правдолюбцы Камнев,Хомец,Подзорова?Они молчат...Долой их!!!!!

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