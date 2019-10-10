10.10.2019 | 18:23

Началось рассмотрение дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства пензенскими перевозчиками. Его возбудили в конце августа.

Специалисты УФАС по области изучили документацию компаний и вот теперь задают вопросы тем, кто практически в одно время и на одинаковую сумму повысил стоимость проезда. По некоторым расчетам тариф должен был быть иным.

«50 рублей, мы так понимаем, исчислялись в соответствии с методическими рекомендациями. Но каким образом у вас потом вдруг образовалось 27?» - поинтересовалась руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

«Увеличение тарифа более чем в два раза, мы понимаем прекрасно, вызовет значительный общественный резонанс», - ответил представитель компаний-перевозчиков Сергей Новиков.

«Вы какой-нибудь анализ проводили для того, чтобы поднять на 4 рубля? Не на рубль, не на 50 копеек», - продолжила Елена Демидова.

«Не могу ответить на этот вопрос», - признал Сергей Новиков.

Также представитель затруднился пояснить, в убыток работают предприятия или с прибылью. Не говорил и об оснащении маршруток контрольно-кассовой техникой.

Ряд перевозчиков с 8 июля установил новые расценки, другие пошли на такой шаг чуть позже, хотя собирались это сделать в другое время.

«Поскольку, возможно, для нас это сулит негативные последствия, то соответствующее уведомление было нами отозвано. Забегу вперед: по автобусам малой вместимости соответствующее повышение произошло в сентябре, с 24 августа был повышен 54-й маршрут. 220-й закон относительно новый, мы до этого большой период времени - десятилетия - жили по другому законодательству, это впервые произошел переход», - рассказал заместитель генерального директора компании-перевозчика по юридическим вопросам Олег Кочетков.

Теперь пензенские перевозчики работают по нерегулируемым тарифам.

«А как антимонопольное законодательство? Не влияет, нарушать можно его?» - задала вопрос Елена Демидова.

«А при чем здесь нарушения?» - выразил недоумение Олег Кочетков.

Из присутствовавших на рассмотрении дела компаний только одна пока воздерживается от повышения стоимости проезда. Правда, у нее лишь один маршрут - № 30, на нем с пассажиров до сих пор берут 23 рубля.