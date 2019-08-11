11.08.2019 | 13:34

Путешествие в царство заколдованных букв совершили юные жители Пензы. Большой литературный праздник в преддверии начала учебного года для будущих первоклашек организовали сотрудники городской библиотеки № 2 совместно с представителями комплексного центра социальной помощи семье и детям Ленинского района.

«Данное мероприятие, как и любое мероприятие библиотеки, направлено на продвижение книги. Сейчас, перед праздником знаний, особенно актуально еще раз напомнить родителям и, конечно же, рассказать будущим первоклассникам, что прежде всего знания необходимо черпать из книг», - выразила свое мнение зав. городской библиотекой № 2 им. М. Салтыкова-Щедрина Кристина Сильнова.

Ребятам вместе с героиней произведения Ирины Пивоваровой Люсей Синицыной предстояло расколдовать буквы, перепутанные Ошибкой, и встретиться с королевой Грамматикой. Представление включало в себя стихи, веселые сценки, конкурсы и задания.

А наградой участникам праздника стали наборы школьных принадлежностей.

«Мне подарили очень красивый рюкзак. С ним я буду ходить в школу», - рассказала участница праздника Мария.

«В рюкзак я положу тетрадку, ручку, пенал и линейку», - добавила другая участница праздника Дарья.

В тот раз наборы получили 25 мальчишек и девчонок. А всего в Ленинском районе от центра социальной помощи их вручат 114 школьникам.