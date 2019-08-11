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Общество | Пензенец накопил почти миллион рублей долга по алиментам сыну

11.08.2019|12:30
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Жителя Пензы привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов 15-летнему сыну.

Мальчик родился в 2004 году, с 2007-го отец по суду должен был ежемесячно перечислять деньги на его содержание.

Однако своими обязанностями мужчина пренебрегал, на работу устраиваться не спешил. Не изменило ситуацию и административное наказание. За все годы скопился долг в размере более 900 тысяч рублей.

В итоге пензенец дождался реального лишения свободы. Служители Фемиды приговорили его к одному году и одному месяцу в колонии-поселении, сообщили в Ленинском районном суде.

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