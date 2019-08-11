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Общество | Члены пензенского клуба «Зебра» стали участниками научной экспедиции

11.08.2019|14:17
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Шесть дней они разгадывали загадки истории на Никольском селище - археологическом памятнике в Кузнецком районе. Ребята из клуба «Зебра» областной станции юных туристов имени Татьяны Мартыненко вместе с пензенскими краеведами и студентами стали участниками научной экспедиции. Хотя погода не позволила вести раскопки (были дожди), подростки все-таки прикоснулись к истории родной земли.

«Очень важно то, что теория не расходится с практикой. То, что рассказывали нам ученые, можно было видеть, потому что мы находились в том месте, о котором рассказывали. Это было удивительно», - подчеркнул педагог дополнительного образования областной станции юных туристов им. Т. Т. Мартыненко Павел Скубашевский.

София Лобач живет и учится в Европе, но летние каникулы проводит вместе со своими друзьями - пензенскими туристами. Говорит, никакие заграничные скаутские клубы не сравнятся с походами в России.

«Я с ними переписываюсь круглый год и очень по ним скучаю, особенно по нашему руководителю. Там какая-то очень душевная атмосфера. Мне этого очень не хватает», - поделилась София Лобач.

Гусляры приезжали специально в лагерь юных пензенских путешественников. А ребята там не просто отдыхали, но и еще учились быть самостоятельными.

«Варил щи, рыбный суп готовил. Самое главное - это поджарка морковная, а дальше уж само все», - раскрыл собственный секрет воспитанник областной станции юных туристов им. Т. Т. Мартыненко Вячеслав Алешин.

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Гость|11.08.2019 14:33|

Скок самогона выпили?

Гость|11.08.2019 14:35|

Все кусты в округе облевали и засрали,ужас.

Имя: Гость
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