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Общество | В Пензенской области сделают прививки от гриппа 55% жителей

10.08.2019|11:47
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В Пензенской области осенью 2019 года врачи планируют привить от гриппа не менее 55% жителей.

Чтобы избежать эпидемии этого заболевания в сезон-2019/2020, вакцинацией нужно охватить работников торговли, общественного питания, строительной сферы, предприятий связи. Они относятся к группе риска, при этом прививка от гриппа в их случае не финансируется из федерального бюджета.

За эпидсезон-2018/2019 в регионе зафиксировали 48 000 случаев ОРВИ и 318 - гриппа. Вакцинация охватила 53,2% населения области. Из числа привитых гриппом заболели 11 человек, в том числе 5 детей.

«Расчеты указывают на то, что в результате вакцинации предотвращено не менее 184,4 тыс. случаев гриппа, а при отсутствии предсезонной иммунизации практическая заболеваемость гриппом могла бы составить 24,1 на 100 тыс. населения. Прямой предотвращенный ущерб составил 2,410 млрд рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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