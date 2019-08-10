Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|10 авг 2019|19:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |
  74.17  |  $  66.11

Общество | В Пензе мусульмане устроили торжество в честь праздника Курбан-байрам

10.08.2019|18:15
Печать

В честь одного из двух главных мусульманских праздников Курбан-байрама в культурном центре имени Х. Д. Тенишевой состоялось торжество для детей. Аквагрим, квесты, викторины, подарки и, конечно, чтение Корана, священные строчки которого знают даже 3-летние малыши.

«Дети уже привыкли, ежегодно они с удовольствием ждут наступления этого праздника», - рассказала организатор детского праздника Марьям Музафярова.

В уголке мастера старательно вырисовывали узоры на руках юных мусульманок. Изображения животных под запретом - только цветы и абстракция. Наносилось все хной.

«Она продается уже готовая в коробочках, и сразу можно рисовать на руке. Держится где-то две недели», - пояснила мастер мехенди Айша Шабанова.

В первую очередь такие мероприятия - повод встретиться и пообщаться. Главные торжества, конечно, проходят в кругу семьи.

С самого утра мужчины соберутся в мечети для совместной молитвы, затем - традиционный обряд жертвоприношения и щедрое застолье.

«Готовим традиционные наше блюда, перемячики готовим, ну и все остальное. Самое главное - это перемячики наши. Будем ходить в гости к бабушкам своим, к тетям, дядям», - отметила жительница г. Пензы Марьям Салеева.

Отмечать Курбан-байрам мусульмане будут три дня.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!