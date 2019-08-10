10.08.2019 | 18:15

В честь одного из двух главных мусульманских праздников Курбан-байрама в культурном центре имени Х. Д. Тенишевой состоялось торжество для детей. Аквагрим, квесты, викторины, подарки и, конечно, чтение Корана, священные строчки которого знают даже 3-летние малыши.

«Дети уже привыкли, ежегодно они с удовольствием ждут наступления этого праздника», - рассказала организатор детского праздника Марьям Музафярова.

В уголке мастера старательно вырисовывали узоры на руках юных мусульманок. Изображения животных под запретом - только цветы и абстракция. Наносилось все хной.

«Она продается уже готовая в коробочках, и сразу можно рисовать на руке. Держится где-то две недели», - пояснила мастер мехенди Айша Шабанова.

В первую очередь такие мероприятия - повод встретиться и пообщаться. Главные торжества, конечно, проходят в кругу семьи.

С самого утра мужчины соберутся в мечети для совместной молитвы, затем - традиционный обряд жертвоприношения и щедрое застолье.

«Готовим традиционные наше блюда, перемячики готовим, ну и все остальное. Самое главное - это перемячики наши. Будем ходить в гости к бабушкам своим, к тетям, дядям», - отметила жительница г. Пензы Марьям Салеева.

Отмечать Курбан-байрам мусульмане будут три дня.