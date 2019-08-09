09.08.2019 | 10:54

Один из крупнейших застройщиков региона заключил кредитные соглашения с ПАО «Сбербанк» о финансировании строительства двух домов. Купить квартиры в них можно будет на новых условиях. ГК «Территория жизни» начала работать со счетами эскроу.

С 1 июля 2019 года застройщики лишились возможности получать от дольщиков деньги напрямую. Теперь между сторонами сделки встает банк. Он открывает специальный счет эскроу, куда на протяжении всего процесса возведения жилья дольщик и перечисляет средства. В руках застройщика деньги окажутся только после введения дома в эксплуатацию.

«Это, по сути, 100%-я гарантия, что сделка по достройке дома и приобретению конкретной квартиры будет полностью проконтролирована банком, она будет реализована.

Ранее мы уже заключили пять договоров по возведению домов в области, ну а первым в Пензе застройщиком, перешедшим на эскроу-сделки, стал наш проверенный и надежный партнер - группа компаний «Территория жизни». Вместе мы уже успешно реализовали три проекта строительства жилых домов в ЖК «Арбековская застава», - рассказал заместитель управляющего Пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Олег Калачев.

Сейчас в ЖК «Арбековская застава» 16 домов. Часть из них возводятся или готовятся к сдаче, 9 находятся на финальном этапе строительства. С использованием эскроу-счетов можно приобрести квартиры в двух новых строениях категории smart+.

«Дома категории smart+ - это наш новый проект. Дома эти возводятся по каркасно-ригельной технологии с применением современных прочных домокомплектов, изготовленных на smart-заводе «Бетониум». Это быстровозводимые дома с большими квартирами, комфортными планировками, с высокими потолками, большими окнами», - пояснил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Продажа квартир в домах категории smart+ с применением эскроу-счетов уже стартовала. Подробную информацию о безопасных сделках можно получить в офисе продаж ГК «Территория жизни» (ул. Генерала Глазунова, 7) или по телефону 8 (8412) 203-000.