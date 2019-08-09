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Общество | На Олимпийской аллее приступили к санитарной уборке

09.08.2019|17:57
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Не все мелкие деревца идут под пилу. К некоторым у дровосеков особое отношение - оставляют ценные породы.

«Дуб, конечно, вырастает очень тяжело, очень проблематично, и каждый такой саженец на территории парка мы уже холим и лелеем», - рассказала директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

На Олимпийской аллее приступили к санитарной уборке большого участка. На площади почти 8 гектаров расчищают лес.

«До конца сентября мы работы все полностью завершим, но планируем раньше. На данном этапе идет вырубка нижней поросли и частично приступили к работам по спиливанию деревьев», - сообщил руководитель подрядной организации Алексей Арапов.

Сносить будут лишь гнилые растения, отжившие свой век. Таких на участке от улицы Ленинградской до Окружной в ходе обследования насчитали около тысячи. Соответствующие метки есть на всех стволах. Также подрядчику предстоит убрать и хлам, который после себя оставляют отдыхающие.

«Много мусора лежит. Некультурные люди - очень много бутылок от пива и прочего», - отметил рабочий подрядной организации.

«Лес мы будем продолжать очищать, потому что это визитная карточка нашего региона. Кто приезжает сюда, все говорят, что такой аллеи, такого лесного массива в центре города, в исторической его части нет нигде», - пояснила Елена Савельева.

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