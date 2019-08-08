08.08.2019 | 12:18

В Пензенской области берега водоемов продолжают очищать от мусора. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

Уже приведены в порядок реки Сура, Юловка, Колышлей, Машня, Чардымка, Уза, Мокша, Илимка, Ворона, Мичкасс, Сюверня, Мача на территории Пензы, Городищенского, Колышлейского, Земетчинского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Пачелмского, Тамалинского и Шемышейского районов.

Общая протяженность убранных участков составила 81,2 км, вывезено 116 кубометров мусора. В экологических акциях поработали около 1 100 человек.

«Мероприятия по очистке от бытового мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов проводятся в период с апреля по октябрь 2019 года», - уточнили в пресс-службе регионального минлесхоза.