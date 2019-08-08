Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|8 авг 2019|14:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
  73.33  |  $  65.38

Общество | В Пензенской области с берегов рек вывезли 116 кубометров мусора

08.08.2019|12:18
Печать

В Пензенской области берега водоемов продолжают очищать от мусора. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

Уже приведены в порядок реки Сура, Юловка, Колышлей, Машня, Чардымка, Уза, Мокша, Илимка, Ворона, Мичкасс, Сюверня, Мача на территории Пензы, Городищенского, Колышлейского, Земетчинского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Пачелмского, Тамалинского и Шемышейского районов.

Общая протяженность убранных участков составила 81,2 км, вывезено 116 кубометров мусора. В экологических акциях поработали около 1 100 человек.

«Мероприятия по очистке от бытового мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов проводятся в период с апреля по октябрь 2019 года», - уточнили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.08.2019 12:41|

116 кубов-это примерно 6 самосвалов!!!

А уж расписали то как!!!!

Целый список!

Гость|08.08.2019 13:01|

Молодцы! Уважаю!

Гость|08.08.2019 13:05|

Обама ушёл, Трамп взялся гадить и мусорить по берегам наших рек. 116 кубометров! Вот, сволочь!

Гость|08.08.2019 13:41|

Был у меня самовольно расчищенный и перекопанный участок под посадку картофеля вдоль ЖД путей.Сажал лет 7 подряд,потихоньку подкапывая рядом, расширяя и обновляя место посадки.Каждую весну,когда сходил снег и почва просыхала собирал со всей близ лежащей территории в округе приличную кучу мусора.Бутылки (целые и битые),пакеты с мусором подбрасываемые проживающими из коттеджного посёлка,тряпьё разное и много ещё чего.Построили рядом пункт приёма вторсырья и авто-мойку, участок использовали как подъездную дорогу,разворотили бульдозером всё,весь мусор,битые кирпичи,бутылки,арматуру и бетонные блоки всё на участке вкопали и разровняли,что не получилось свалили в кусты и за близ растущими деревьями,чем превратили территорию в подобие валки.Заросло всё бурьяном.А мусора там теперь накопилось не мало.Своеобразная городская свалка в черте города.Так что, моё мнение-люди которые участвовали в уборке мусора полезное и благородное дело сделали.В общей пользе есть и своя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!