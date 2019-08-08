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Общество | У библиотеки на улице Толстого стартовал сезон пикников

08.08.2019|19:10
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На улице Толстого в августе только стартовал сезон пикников, но не обычных, а книжных. Шестой год подряд их проводит областная библиотека для детей и юношества. Приглашают на них постоянных читателей и просто юных жителей окрестных домов. Там никто ничего не ест, но и скучно ребятам не бывает.

«Каждый «Книжный пикник» - это определенная тема и какое-то неожиданное содержание. Обычно работают несколько площадок, они разноплановые. Это могут быть мастерские, там, где читают, где разгадывают какие-то головоломки, загадки, активные площадки обязательно присутствуют. Мы стараемся, чтобы детям было интересно», - рассказала главный библиотекарь областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шамшетдинова.

Первую встречу провели по мотивам известной телепрограммы «Форт Боярд». Участникам нужно было пройти ряд испытаний и получить семь ключей - с их помощью открывается запертый сундук с кладом. Что внутри - секрет.

Задания на каждой станции разные. Участников квеста ждали головоломки и подвижные конкурсы. Рано или поздно все препятствия остались позади, а заветный ключ оказался в руках победителей.

«Книжные пикники» у библиотеки на улице Толстого будут проходить до конца августа.

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Гость|08.08.2019 20:09|

ПИКНИ́К, -а́, м. Загородная увеселительная прогулка компанией с закуской на воздухе

Имя: Гость
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