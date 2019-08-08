08.08.2019 | 09:22

Пензенская область стала победителем конкурса в рамках национального проекта «Образование» по четырем направлениям - региону будут выделены дополнительные деньги.

«По ранее заключенным соглашениям с Минпросвещения РФ на 2019-2021 годы на реализацию нацпроекта «Образование» область получила более 1 млрд рублей. Успешный результат на конкурсе существенно увеличит эту сумму и позволит развиваться отрасли еще более эффективно», - сообщил губернатор Иван Белозерцев в четверг, 8 августа.

По проекту «Современная школа» будут оборудованы кабинеты технологии в четырех образовательных организациях, реализующих адаптивные программы. 35 сельских школ оснастят современным интерактивным, компьютерным и учебным оборудованием, а также квадрокоптерами и системами виртуальной реальности.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2020-2021 годах появятся два мобильных кванториума и поставят оборудование в Центр выявления и поддержки одаренных детей (он начнет работу с сентября 2019-го по трем направлениям: наука, творчество, спорт).

По проекту «Цифровая образовательная среда» за два года закупят оборудование для 114 школ и создадут и оснастят три IT-куба.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» в 2021 году в Пензенской области откроется Центр опережающей профессиональной подготовки, где станут обучать все категории граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям.