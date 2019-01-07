07.01.2019 | 17:21

Заключение экспертизы получено - результат положительный. К ремонту дороги в районе так называемого Бригадирского моста приступят в 2019 году.

Это будет первым из трех этапов масштабной реконструкции проезжей части. Начнут с участка от улицы 40-летия Октября до поворота на Бийскую.

Второй этап - от Центральной до Перспективной и третий - автодорога от Перспективной до Бийской, в том числе строительство путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.

«Серьезные деньги, там где-то четыре с лишним миллиарда стоимость всего. 5,6 км - это путепровод через речку и железную дорогу и два участка ремонта дорог», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

В общей сложности на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги - 2.0» до 2024 года из бюджетов всех уровней будет выделено более 25 миллиардов рублей.

«Мы один из немногих регионов, кто капиталоемкие объекты начнет, так сказать, приступит к ним в 2019 году», - добавил Александр Гришаев.

О реконструкции автомобильной дороги от улицы 40-летия Октября до Центральной впервые заговорили зимой 2017-го, когда в Пензу приезжал министр транспорта России Максим Соколов.

«Я думаю, что можно позиционировать этот проект и как проект федеральной поддержки по программе «Т4», в том числе за счет федеральных средств, особенно если будут приняты соответствующие решения, так и по программе «Безопасные и качественные дороги», - отметил министр транспорта РФ.

Как и обещал тогда Максим Соколов, пензенский проект был рассмотрен в Минтрансе России и получил одобрение.