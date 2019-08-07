07.08.2019 | 09:06

В субботу, 10 августа, в нескольких поликлиниках и одной больнице Пензенской области будет организован дополнительный прием пациентов гастроэнтерологами.

В министерстве здравоохранения предупредили: необходима предварительная запись. Осуществить ее можно на портале государственных (муниципальных) услуг или пенза-доктор.рф.

Врачи будут ждать пациентов в поликлинике областной клинической больницы им. Бурденко (диагностический центр на ул. Тамбовской/Богданова), в поликлиниках № 1 (Набережная Реки Мойки), № 9 (Баумана, 65) и № 14 (Стасова).

Также посетить гастроэнтеролога можно в Сердобской межрайонной больнице (ул. Сорокина).