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Общество | 10 августа пензенцы могут посетить гастроэнтеролога

07.08.2019|09:06
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В субботу, 10 августа, в нескольких поликлиниках и одной больнице Пензенской области будет организован дополнительный прием пациентов гастроэнтерологами.

В министерстве здравоохранения предупредили: необходима предварительная запись. Осуществить ее можно на портале государственных (муниципальных) услуг или пенза-доктор.рф.

Врачи будут ждать пациентов в поликлинике областной клинической больницы им. Бурденко (диагностический центр на ул. Тамбовской/Богданова), в поликлиниках № 1 (Набережная Реки Мойки), № 9 (Баумана, 65) и № 14 (Стасова).

Также посетить гастроэнтеролога можно в Сердобской межрайонной больнице (ул. Сорокина).

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