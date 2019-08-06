Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|6 авг 2019|11:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
  73.32  |  $  65.37

Общество | Губернатор пообещал пензячке спасти ее от потопа в доме

06.08.2019|10:35
Печать

Жительница дома № 67 на улице Кирова, не имея больше сил наблюдать потоп в своей квартире, написала в Instagram губернатору. Речь идет о том самом многострадальном доме, у которого весной начали делать капремонт кровли.

Тогда же, весной, крышу сняли, обещали сделать ее к 12 июня, но до 5 августа так и не закончили. В результате во время дождей жителей пятого этажа затапливает.

Последние осадки переполнили чашу терпения пензенцев, и они написали губернатору Ивану Белозерцеву, который активно пользуется соцсетями и часто помогает людям решать их проблемы.

«Я прошу прощения, что предаю огласке личную переписку, но, когда тебе отвечает сам губернатор, начинаешь верить, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», - написала пензячка в редакцию портала «ПензаИнформ».

Женщина рассказала Ивану Белозерцеву о залитых квартирах и испорченном подъезде и выразила надежду, что он сможет повлиять на ситуацию.

«Завтра (6 августа. - Прим. ред.) приедут специалисты, все перекроют, чтобы не было проблем, пока идет ремонт. Поручения я уже дал. К сожалению, пока никто не застрахован от недобросовестных подрядчиков. Но он понесет наказание в любом случае», - пообещал глава региона.

0
0
0
0
 
Гость|06.08.2019 10:46|

penzainform.ru писал(a):

«Завтра (6 августа. - Прим. ред.) приедут специалисты, все перекроют, чтобы не было проблем,
Т.е. перекроют воду, канализацию, газ и электричество, чтобы не дай бог не коротнуло и не было проблем? Или и связь еще, чтобы не жаловались? Или тупо натянут пленку на чердаке?

Гость|06.08.2019 10:48|

penzainform.ru писал(a):

К сожалению, пока никто не застрахован от недобросовестных подрядчиков.
От так вот? А как же все эти ФЗ, надзорные органы и требования к квалификации подрядчиков?

penzainform.ru писал(a):

Но он понесет наказание в любом случае», - пообещал глава региона.
Подрядчик поди уже давно банкрот, стрясти с него можно только от мертвого осла уши...

Гость|06.08.2019 10:53|

В наше смутное время подрядчики изначально банкроты.

Кинутые дольщики всё ждут?

Гость|06.08.2019 10:55|

Так дома и приводят к полному разрушению!Дожди осень скоро!Крышу нужно срочно ремонтировать!

Гость|06.08.2019 10:58|

Завтра (6 августа. - Прим. ред.) приедут специалисты, все перекроют, чтобы не было проблем, пока идет ремонт. Поручения я уже дал. К сожалению, пока никто не застрахован от недобросовестных подрядчиков. Но он понесет наказание в любом случае», - пообещал глава региона.

Выложат всю квартиру бордюрами, так как бюджет усё оплатит и "выдержит"...

Гость|06.08.2019 11:08|

Самое большое что он хочет сделать запенить.

Гость|06.08.2019 11:17|

Паралич системы управления, всё пущено на самотёк.

Уже в буквальном смысле!

Гость|06.08.2019 11:19|

Гость писал(a):

Паралич системы управления, всё пущено на самотёк.

Уже в буквальном смысле!

Чой-то на самотек? Все течет куда надо, и вода и бабло.

Гость|06.08.2019 11:36|

Гость писал(a):

Подрядчик поди уже давно банкрот, стрясти с него можно только от мертвого осла уши...
Это точно. Мы так судились с управляйкой - несколько квартир. А как присудил нам суд компенсацию - управляйка оказалась банкротом, и средств на счетах осталось ровно столько, чтобы с ресурсниками расплатится. Ну да, они же нищета, а мы богатые - сами себе ремонт сделали. Олигархи из "хрущевки".

Гость|06.08.2019 11:39|

ключевое слово, ПООБЕЩАЛ!

Гость|06.08.2019 11:50|

Почему мэр не апестован ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!