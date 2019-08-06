06.08.2019 | 10:35

Жительница дома № 67 на улице Кирова, не имея больше сил наблюдать потоп в своей квартире, написала в Instagram губернатору. Речь идет о том самом многострадальном доме, у которого весной начали делать капремонт кровли.

Тогда же, весной, крышу сняли, обещали сделать ее к 12 июня, но до 5 августа так и не закончили. В результате во время дождей жителей пятого этажа затапливает.

Последние осадки переполнили чашу терпения пензенцев, и они написали губернатору Ивану Белозерцеву, который активно пользуется соцсетями и часто помогает людям решать их проблемы.

«Я прошу прощения, что предаю огласке личную переписку, но, когда тебе отвечает сам губернатор, начинаешь верить, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», - написала пензячка в редакцию портала «ПензаИнформ».

Женщина рассказала Ивану Белозерцеву о залитых квартирах и испорченном подъезде и выразила надежду, что он сможет повлиять на ситуацию.

«Завтра (6 августа. - Прим. ред.) приедут специалисты, все перекроют, чтобы не было проблем, пока идет ремонт. Поручения я уже дал. К сожалению, пока никто не застрахован от недобросовестных подрядчиков. Но он понесет наказание в любом случае», - пообещал глава региона.