23.07.2019 | 16:13

Капремонт на улице Кирова, 67, обернулся для местных жителей кошмаром. Он еще не закончен - сроки прилично сорваны, но уже ясно: пензенцам теперь придется делать ремонт и в квартирах.

История началась в мае, когда у дома решили заменить крышу. Старую сняли, обещали все закончить к 12 июня, но, как это часто бывает, не закончили.

Рабочие на крыше появлялись нечасто и в небольшом количестве. Начались дожди. Жители пятого этажа Кирова, 67, спастись от них дома не могли: лить стало и в квартирах. У людей намокли обои, потолки, мебель. Некоторым пришлось уставить пол кастрюлями и тазами.

Особое опасение у людей вызывает проводка: они боятся короткого замыкания и его последствий - погоревшей техники и пожара.

Фонд капремонта в середине июля после многочисленных жалоб заменил бригаду рабочих и пообещал, что она приступит 17 июля и закончит не позднее 1 сентября.

«Мы просто в шоке... Столько лет все было благополучно в нашем доме, пока не пришел капремонт! А мы ведь еще и сами за это заплатили, исправно перечисляя по их квитанциям! А теперь - ждите к сентябрю! Дожди-то никто не отменял...

Почему капремонт не контролировал постоянно подрядчика, почему при сорванном сроке 12 июня они только сейчас заменили бригаду?

Словами трудно передать, что чувствуют жильцы дома. Капремонт по-пензенски - это просто какой-то позор и бесчеловечное, наплевательское отношение к людям», - написала в редакцию портала «ПензаИнформ» жительница дома № 67 на улице Кирова.

Женщина прислала множество видео и фотографий, подтверждающих ее слова.

Приходивший к людям представитель фонда капремонта пообещал, что через две-три недели крыша будет покрыта металлом. Каким образом это случится, пензенцы не понимают: стропила не доделаны, крыша завалена строительным мусором, после обозначенного срока - 17 июля - рабочие на объекте появляются, но ненадолго.

Люди сами поднимались на крышу, и то, что они увидели, их ужаснуло.

«То, что там сейчас, крыть нельзя... И надо выгребать помет голубиный, он насквозь влажный, будет парить, и разовьется грибок и зараза. Хотя на это, скорее всего, наплюют», - пожаловалась местная жительница.

Заявление в прокуратуру пензенцы с Кирова, 67, уже написали.