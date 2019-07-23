Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 июл 2019|17:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  70.77  |  $  63.32
 

Общество | Пензенцы с улицы Кирова, 67, стали жертвами капремонта крыши

23.07.2019|16:13
Печать

Капремонт на улице Кирова, 67, обернулся для местных жителей кошмаром. Он еще не закончен - сроки прилично сорваны, но уже ясно: пензенцам теперь придется делать ремонт и в квартирах.

История началась в мае, когда у дома решили заменить крышу. Старую сняли, обещали все закончить к 12 июня, но, как это часто бывает, не закончили.

Рабочие на крыше появлялись нечасто и в небольшом количестве. Начались дожди. Жители пятого этажа Кирова, 67, спастись от них дома не могли: лить стало и в квартирах. У людей намокли обои, потолки, мебель. Некоторым пришлось уставить пол кастрюлями и тазами.

Особое опасение у людей вызывает проводка: они боятся короткого замыкания и его последствий - погоревшей техники и пожара.

Фонд капремонта в середине июля после многочисленных жалоб заменил бригаду рабочих и пообещал, что она приступит 17 июля и закончит не позднее 1 сентября.

«Мы просто в шоке... Столько лет все было благополучно в нашем доме, пока не пришел капремонт! А мы ведь еще и сами за это заплатили, исправно перечисляя по их квитанциям! А теперь - ждите к сентябрю! Дожди-то никто не отменял...

Почему капремонт не контролировал постоянно подрядчика, почему при сорванном сроке 12 июня они только сейчас заменили бригаду?

Словами трудно передать, что чувствуют жильцы дома. Капремонт по-пензенски - это просто какой-то позор и бесчеловечное, наплевательское отношение к людям», - написала в редакцию портала «ПензаИнформ» жительница дома № 67 на улице Кирова.

Женщина прислала множество видео и фотографий, подтверждающих ее слова.

Приходивший к людям представитель фонда капремонта пообещал, что через две-три недели крыша будет покрыта металлом. Каким образом это случится, пензенцы не понимают: стропила не доделаны, крыша завалена строительным мусором, после обозначенного срока - 17 июля - рабочие на объекте появляются, но ненадолго.

Люди сами поднимались на крышу, и то, что они увидели, их ужаснуло.

«То, что там сейчас, крыть нельзя... И надо выгребать помет голубиный, он насквозь влажный, будет парить, и разовьется грибок и зараза. Хотя на это, скорее всего, наплюют», - пожаловалась местная жительница.

Заявление в прокуратуру пензенцы с Кирова, 67, уже написали.

Источник — фото и видео жителей дома № 67 на ул. Кирова в Пензе
0
0
0
0
 
Гость|23.07.2019 16:42|

а денюжки то уже освоены)))))))))

Гость|23.07.2019 16:43|

А кто ремонт людям оплатит? Спорим, никто?

Гость|23.07.2019 16:47|

Ну, ты, жертва капремонта, - высокомерно сказал Остап, - отдай концы, не отчаливай.

Гость|23.07.2019 16:50|

Блин, вот оно в действии ...В шоке, тоже самое и с мусором будет чую - привезут его скоро обратно за наши же денежки

Гость|23.07.2019 16:50|

Какой кошмар!Кто людям возместит ущерб?Как долго они будут так страдать?Видела как ремонтировали крыши в другом регионе!За две недели полностью отремонтировали во всем доме!Жалоб от жильцов не было,что крыша протекает!Плохо был поставлен вопрос с техникой безопасноти-строительный мусор сбрасывали с крыш бесконтрольно!

Гость|23.07.2019 16:55|

Есть такой материальчик монтажная пена,запенил и Гуд.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!