05.08.2019 | 09:56

Пензенских строителей будут склонять к использованию местных материалов. Такое поручение дал зампредам правительства и министрам губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 5 августа.

Он рекомендовал им посещать стройки и интересоваться, например, откуда кирпич. «Из Ульяновской области? А почему не наш? Плиты перекрытия откуда? А почему не наши? Если наши дорогие, надо собирать тех, кто производит плиты, и вести разговор», - заявил Иван Белозерцев.

Если в новых квартирах устанавливают газовые или электрические плиты, то тоже нужно узнать, у кого они закупаются.

«Если с Волгограда, то почему не с нашего завода ВЭМ? Чем больше у нас производство, тем больше поступление налогов», - обратил внимание глава региона.

По его мнению, если дело в высокой цене пензенского товара, то с производителями нужно решать, как его удешевить, оставив качественным.

«Зампреды, министры, это называется экономика, поддержка предприятий, развитие - по-разному называется, но вы должны активно работать, глубоко знать тот участок работы, за который отвечаете, и развивать его», - поручил Иван Белозерцев.