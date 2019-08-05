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Общество | В Пензе строителям предложат обращать внимание на местные материалы

05.08.2019|09:56
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Пензенских строителей будут склонять к использованию местных материалов. Такое поручение дал зампредам правительства и министрам губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 5 августа.

Он рекомендовал им посещать стройки и интересоваться, например, откуда кирпич. «Из Ульяновской области? А почему не наш? Плиты перекрытия откуда? А почему не наши? Если наши дорогие, надо собирать тех, кто производит плиты, и вести разговор», - заявил Иван Белозерцев.

Если в новых квартирах устанавливают газовые или электрические плиты, то тоже нужно узнать, у кого они закупаются.

«Если с Волгограда, то почему не с нашего завода ВЭМ? Чем больше у нас производство, тем больше поступление налогов», - обратил внимание глава региона.

По его мнению, если дело в высокой цене пензенского товара, то с производителями нужно решать, как его удешевить, оставив качественным.

«Зампреды, министры, это называется экономика, поддержка предприятий, развитие - по-разному называется, но вы должны активно работать, глубоко знать тот участок работы, за который отвечаете, и развивать его», - поручил Иван Белозерцев.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|05.08.2019 10:25|

penzainform.ru писал(a):

например, откуда кирпич. «Из Ульяновской области? А почему не наш? Плиты перекрытия откуда? А почему не наши?
То ли дело бордюры!

А вообще И.А. рискует нарваться на неприятности с такими заявлниями...

Гость|05.08.2019 10:53|

Глубже, шире)! Ладно зампреды, ни за что не отвечают, а вот министров жалко им работой нужно заниматься, а они в роли клоунов

Гость|05.08.2019 11:23|

Да ладно. Если только в приказном порядке. Ответ был всегда один: по фиг, что местные, по фиг, что дешевле, на качество вообще с высокой горки. Брали в Бобруйске(в Москве, в три девятом царстве и т.п.), там и будем брать.

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