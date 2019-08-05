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Общество | Названо количество погибших в летних пожарах жителей Пензенской области

05.08.2019|13:23
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За два летних месяца в Пензенской области в пожарах погибли десять человек, 11 жителей региона получили травмы.

Такие данные озвучили в управлении надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России в понедельник, 5 августа.

Всего с января по июль 2019 года зарегистрировали 2 639 возгораний, из огня спасли 164 человека и материальные ценности более чем на 170 млн рублей.

Большинство возгораний случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

«Специалистами проведена разъяснительная работа с гражданами в 4 563 местах проживания многодетных семей, 8 116 местах проживания одиноких престарелых граждан и 4 178 местах проживания неблагополучных граждан. Проведено 1 396 встреч (сходов) с населением, на которых присутствовало 28 423 человека», - сообщили в УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области.

5 августа на планерке в региональном правительстве министр здравоохранения Александр Никишин сообщил о росте показателя смертности населения по внешним причинам. Под ними подразумеваются утопление, трагические случаи в результате употребления алкоголя, ДТП, пожары.

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