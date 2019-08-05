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Общество | В Пензенской области растет показатель смертности по внешним причинам

05.08.2019|10:05
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За первые полгода 2019-го охват населения Пензенской области диспансерным наблюдением оказался невысоким. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 5 августа, и потребовал объяснений от министра здравоохранения.

Александр Никишин пояснил: произошла корректировка плановых показателей в сторону увеличения. «Кроме того, летом люди в отпусках. До конка года выполним», - пообещал министр.

«Выполним! Не на коленях надо написать, не цифры нарисовать. Снижения смертности не достигнуть без диспансерного наблюдения. Плохо сработали по этому вопросу за полгода, давайте предложения по активизации. Работа должна быть неформальной», - отметил Иван Белозерцев.

Затем губернатор попросил Александра Никишина доложить о ситуации со смертностью в регионе.

«Снижение при тех же темпах, что и в начале года. Отмечаем рост смертности по внешним причинам, по всем другим причинам - снижение», - сообщил министр. Под внешними причинами подразумеваются утопление, трагические случаи в результате употребления алкоголя, ДТП.

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Гость|05.08.2019 10:45|

Алкоголь - это внутренняя причина так то.

Гость|05.08.2019 10:58|

penzainform.ru писал(a):

. Отмечаем рост смертности по внешним причинам,
Забыли суициды из-за нищенской жизни простых людей и пнесионеров

Гость|05.08.2019 11:04|

penzainform.ru писал(a):

Работа должна быть неформальной», - отметил Иван Белозерцев.
Ляксандрыч, эт ты предлагашь, шоба в поликлинниках только хиппи и готы в дохторах были?

Гость|05.08.2019 11:16|

До конка года выполним.Кто так печатает.

Гость|05.08.2019 11:17|

Гость писал(a):

Забыли суициды из-за нищенской жизни простых людей и пнесионеров
Не знаю ни одного такого случая.

Гость|05.08.2019 11:18|

Гость писал(a):

Алкоголь - это внутренняя причина так то.
Как сказать. Вот убил кого-то по пьяной лавочке - это какая причина смерти? Унутренняя?

Имя: Гость
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