05.08.2019 | 10:05

За первые полгода 2019-го охват населения Пензенской области диспансерным наблюдением оказался невысоким. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 5 августа, и потребовал объяснений от министра здравоохранения.

Александр Никишин пояснил: произошла корректировка плановых показателей в сторону увеличения. «Кроме того, летом люди в отпусках. До конка года выполним», - пообещал министр.

«Выполним! Не на коленях надо написать, не цифры нарисовать. Снижения смертности не достигнуть без диспансерного наблюдения. Плохо сработали по этому вопросу за полгода, давайте предложения по активизации. Работа должна быть неформальной», - отметил Иван Белозерцев.

Затем губернатор попросил Александра Никишина доложить о ситуации со смертностью в регионе.

«Снижение при тех же темпах, что и в начале года. Отмечаем рост смертности по внешним причинам, по всем другим причинам - снижение», - сообщил министр. Под внешними причинами подразумеваются утопление, трагические случаи в результате употребления алкоголя, ДТП.