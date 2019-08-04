04.08.2019 | 10:04

В субботу, 3 августа, мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем Юрием Ильиным и начальником управления ЖКХ Александром Утиным посетил несколько городских улиц, где ведется ремонт дорог.

«Завершен ремонт более чем 40 объектов улично-дорожной сети города. На Володарского идет ремонт колодцев, подготовка к укладке верхнего слоя асфальта. На Октябрьской - укладка плитки на тротуарах», - написал мэр на своей странице в Facebook.

Кстати, на Октябрьской тротуар делают цветным: используется плитка серого, желтого и красного цветов.

В ближайшее время начнется ремонт на улице Кузнечной (район автовокзала). По словам Виктора Кувайцева, там сделают дорогу до подземного перехода через железнодорожные пути станции Пенза-I.