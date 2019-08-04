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Общество | На улице Октябрьской в Пензе делают разноцветный тротуар

04.08.2019|10:04
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В субботу, 3 августа, мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем Юрием Ильиным и начальником управления ЖКХ Александром Утиным посетил несколько городских улиц, где ведется ремонт дорог.

«Завершен ремонт более чем 40 объектов улично-дорожной сети города. На Володарского идет ремонт колодцев, подготовка к укладке верхнего слоя асфальта. На Октябрьской - укладка плитки на тротуарах», - написал мэр на своей странице в Facebook.

Кстати, на Октябрьской тротуар делают цветным: используется плитка серого, желтого и красного цветов.

В ближайшее время начнется ремонт на улице Кузнечной (район автовокзала). По словам Виктора Кувайцева, там сделают дорогу до подземного перехода через железнодорожные пути станции Пенза-I.

Источник — фото facebook.com/VNKuvaitsev, instagram.com/kuvaitsev_vn
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Гость|04.08.2019 10:29|

Я в центре живу, Кувайцев и правда частенько по выходным по улицам ходит с Ильиным и с девушкой фотографом.

Гость|04.08.2019 10:32|

Гость писал(a):

Я в центре живу, Кувайцев и правда частенько по выходным по улицам ходит с Ильиным и с девушкой фотографом.
Домой хотят.Первый автобус ждут наверное.

Гость|04.08.2019 10:33|

любят эти ШНУТЫ на камеру работать

Гость|04.08.2019 10:54|

Гость писал(a):

Домой хотят.Первый автобус ждут наверное.
Гость писал(a):
любят эти ШНУТЫ на камеру работать
Вам не угодишь. Ну всё не так!

Гость|04.08.2019 11:04|

хорошо, что у вокзала сделают дорогу, вот за это прям спасибо

Имя: Гость
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