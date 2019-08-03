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Общество | Зареченцам порекомендовали ограничить купание в Лесном пруду

03.08.2019|15:36
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В Заречном воду в пруду зоны отдыха «Лесная» признали не соответствующей эпидемиологическим требованиям.

Специалисты рекомендовали жителям закрытого города ограничить там купание, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на межрегиональное управление № 59 ФМБА России.

Еще в июне претензии у эпидемиологов к качеству воды в этом водоеме отсутствовали. Однако результаты проб, взятых в середине июля, специалистов не порадовали: вода перестала соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Последние исследования показали, что ситуация не изменилась.

В Пензе из восьми зон отдыха у воды купаться не рекомендуется ни в одной. Вода не отвечает эпидемиологическим нормам, некоторые параметры превышены в 20 раз.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|03.08.2019 15:43|

Кто виноват и что делать?

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