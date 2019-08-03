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Общество | Виктор Кувайцев призвал управляйки подремонтировать входные группы

03.08.2019|17:27
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«Мы в социуме живем, мы должны думать обо всем муравейнике, а не только о себе», - отметил житель дома № 166 на проспекте Строителей Сергей Викторович.

Муравейником активист называет весь свой большой двор на проспекте Строителей. Его за довольно короткий промежуток времени заасфальтировали, разделили проезд и тротуар, облагородили парковочное пространство.

По словам кураторов проекта по ремонту дворовых территорий, решение о дополнительной парковке было принято на собрании собственников. Дом большой, машин много. Вот и стали появляться конструкции на новом дорожном покрытии.

«Качеством асфальта я доволен, я руководил этим делом», - рассказал мужчина.

Из 35 городских дворов, которые в 2019 году попали в программу и будут благоустроены, уже в 20 все сделано. Но не везде еще работу приняли.

«Есть замечания, по большинству комиссии уже отработали и замечания эти выдали. Сейчас подрядная организация дорабатывает. У нас есть претензии и к управляющим компаниям, то есть, говоря о том, что во дворе у нас законченный цикл ремонта, мы обратились к управляющим компаниям, чтобы они входные группы, фасады подремонтировали», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Так что комфортная среда - это не только ровные пути к дому, наличие детских площадок во дворе, цветы под окнами, но еще и чистые подъезды многоэтажек и безопасные, аккуратные входные группы.

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Гость|03.08.2019 19:10|

А эти рогульки на какой замле стоят? И вообще, чтобы место застолбить должно быть решение ВСЕХ жителей. Так что все там незаконно, он (глава) ни ухом ни рылом.

Гость|03.08.2019 19:56|

Хорошо пыль в глаза пускать,приедте и посмотрите дорогу к домам по ул.Пущанина № 2,и Пушанина № 4,дома сдали в 1993 году,а вместо дороги-плиты аэродромные,как положили временно,ждёмс асфаль уже 25 лет. Вот так вот у нас,тов.Кувайцев. Куда и к кому только не обращались,всем ПО...

Имя: Гость
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