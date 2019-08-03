03.08.2019 | 17:27

«Мы в социуме живем, мы должны думать обо всем муравейнике, а не только о себе», - отметил житель дома № 166 на проспекте Строителей Сергей Викторович.

Муравейником активист называет весь свой большой двор на проспекте Строителей. Его за довольно короткий промежуток времени заасфальтировали, разделили проезд и тротуар, облагородили парковочное пространство.

По словам кураторов проекта по ремонту дворовых территорий, решение о дополнительной парковке было принято на собрании собственников. Дом большой, машин много. Вот и стали появляться конструкции на новом дорожном покрытии.

«Качеством асфальта я доволен, я руководил этим делом», - рассказал мужчина.

Из 35 городских дворов, которые в 2019 году попали в программу и будут благоустроены, уже в 20 все сделано. Но не везде еще работу приняли.

«Есть замечания, по большинству комиссии уже отработали и замечания эти выдали. Сейчас подрядная организация дорабатывает. У нас есть претензии и к управляющим компаниям, то есть, говоря о том, что во дворе у нас законченный цикл ремонта, мы обратились к управляющим компаниям, чтобы они входные группы, фасады подремонтировали», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Так что комфортная среда - это не только ровные пути к дому, наличие детских площадок во дворе, цветы под окнами, но еще и чистые подъезды многоэтажек и безопасные, аккуратные входные группы.