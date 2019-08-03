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Общество | В Пензе совершил молебен митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

03.08.2019|17:51
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Богослужения в планах не было. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молебен по зову сердца, в память о своем друге и учителе владыке Серафиме (Тихонове), который покинул этот мир летом 2000 года. Останки усопшего архиерея покоятся в часовне Дмитрия Солунского, расположенной на территории Успенского собора.

«Где бы я ни служил, я всегда посещаю Саранск, Пензу, Сердобск. А дальше уже Саратовская область начинается, моя родина - Малиновка, и я каждый год езжу, служу, молюсь за всех усопших и здравствующих родственников. Конечно, места родные тянут, вдохновляешься ими всегда, заряжаешься», - отметил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Во время своего визита в Пензу он запланировал еще посетить возрождаемый Спасский кафедральный собор.

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Гость|03.08.2019 19:20|

А я верю в демократию!

Гость|03.08.2019 19:42|

Наверное на молебен вся наша шобла собралась. Из блядству в святство

Имя: Гость
Комментарий:

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