03.08.2019 | 18:15

Нужен месяц, чтобы приучить организм ребенка к школьному режиму, так утверждают врачи. А учитывая, что на дворе уже август, пора начинать подготовку. В первую очередь стоит взяться за сон.

«В течение месяца можно адаптировать к более раннему укладыванию и, соответственно, более раннему вставанию. Важно, что непосредственно перед сном у нас нет активных действий, у нас время спокойного бодрствования: почистили зубы, выпили стакан воды, почитали книжку (мама или сам почитал), взяли любимую игрушку, всем пожелали спокойной ночи. И эти действия повторяются всегда, ежедневно, из дня в день», - рассказала врач-педиатр Жанна Валова.

В общей сложности младшеклассник должен спать не менее 9 часов в день. На покой отправляться лучше до 22:00.

Пока соблюдать вечерние границы у семьи Пинягиных не совсем получается, все-таки лето - хочется подольше погулять. Но просыпаться начали раньше. Будильник заведен на 7:00.

«Со старшим проблем у меня не будет, он в пять утра встает на пробежку и уже вошел в ритм, старается сам себя поддерживать. А с Ричардом, с младшим, надо будет немножко поработать. Надо будет пораньше вставать, научиться собирать себя в школу, одеваться, заново обучаться этому», - отметила мама Татьяна Пинягина.

Поджаристые оладушки с землянично-черничным вареньем - одно из любимых лакомств семьи. Торопиться пока никуда не надо, так что можно спокойно обсудить планы на день.

«На турнике повисеть, по канату полазить», - предложил мальчик.

Хоть мама и напоминала все лето о том, что нужно осилить школьный список по литературе, рука ребенка тянулась не к художественным произведениям, а к научным. 8-летний Ричард увлекается земноводными, даже выпросил у родителей аквариум с лягушкой.

«Имя я придумал ей Ужасный Листолаз. Это такая желтая лягушка, очень ядовитая. Мечтаю стать великим ученым лягушек», - поделился школьник.

Впрочем, врачи говорят: чем бы ни был занят школьник, главное, чтобы это доставляло ему удовольствие. Именно летом он получает заряд на весь год.