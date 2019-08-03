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Общество | В Пензе родителям советуют начать приучать детей к школьному режиму

03.08.2019|18:15
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Нужен месяц, чтобы приучить организм ребенка к школьному режиму, так утверждают врачи. А учитывая, что на дворе уже август, пора начинать подготовку. В первую очередь стоит взяться за сон.

«В течение месяца можно адаптировать к более раннему укладыванию и, соответственно, более раннему вставанию. Важно, что непосредственно перед сном у нас нет активных действий, у нас время спокойного бодрствования: почистили зубы, выпили стакан воды, почитали книжку (мама или сам почитал), взяли любимую игрушку, всем пожелали спокойной ночи. И эти действия повторяются всегда, ежедневно, из дня в день», - рассказала врач-педиатр Жанна Валова.

В общей сложности младшеклассник должен спать не менее 9 часов в день. На покой отправляться лучше до 22:00.

Пока соблюдать вечерние границы у семьи Пинягиных не совсем получается, все-таки лето - хочется подольше погулять. Но просыпаться начали раньше. Будильник заведен на 7:00.

«Со старшим проблем у меня не будет, он в пять утра встает на пробежку и уже вошел в ритм, старается сам себя поддерживать. А с Ричардом, с младшим, надо будет немножко поработать. Надо будет пораньше вставать, научиться собирать себя в школу, одеваться, заново обучаться этому», - отметила мама Татьяна Пинягина.

Поджаристые оладушки с землянично-черничным вареньем - одно из любимых лакомств семьи. Торопиться пока никуда не надо, так что можно спокойно обсудить планы на день.

«На турнике повисеть, по канату полазить», - предложил мальчик.

Хоть мама и напоминала все лето о том, что нужно осилить школьный список по литературе, рука ребенка тянулась не к художественным произведениям, а к научным. 8-летний Ричард увлекается земноводными, даже выпросил у родителей аквариум с лягушкой.

«Имя я придумал ей Ужасный Листолаз. Это такая желтая лягушка, очень ядовитая. Мечтаю стать великим ученым лягушек», - поделился школьник.

Впрочем, врачи говорят: чем бы ни был занят школьник, главное, чтобы это доставляло ему удовольствие. Именно летом он получает заряд на весь год.

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Гость|03.08.2019 19:34|

Ну давайте совсем лишим школьников каникул - пусть не расслабляются.

Гость|03.08.2019 19:48|

Да, как приучить себя в кроватку не позже трех утра, миссия невыполнима.

Гость|03.08.2019 19:51|

В голове у родителей шум и гам!!! Назвать ребёнка именем лорда Ричард с колхозной фамилией Пинягин! Неумные родители у этого ричарда

Гость|03.08.2019 19:53|

Буртасские мамаши просто следить за детьми не могут. А вы про приучать.

Гость|03.08.2019 19:55|

РИЧАРД ПИНЯГИН. Это пять.

Имя: Гость
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