Еще 15 пензенских выпускниц и 6 выпускников стали 100-балльниками

13.06.2024 | 12:29

В Пензенской области подвели итоги ЕГЭ по обязательным предметам - русскому языку и математике.

Русский 28 мая сдавали 4 386 человек, 14 из них (все девочки) заработали по 100 баллов. В 2023-м таких было 8.

«21% выпускников получили высокобалльные результаты», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Задания профильной математики 31 мая решали 2 182 человека, 7 из них (6 мальчикам и 1 девочке) эксперты поставили по 100 баллов. В 2023-м наивысшего результата добились трое.

«16,5% выпускников получили высокобалльные результаты, что в 4 раза выше показателя прошлого года. На 7 позиций вырос средний балл», - добавили в минобре.

Таким образом, по итогам 5 экзаменов в Пензенской области 35 стобалльников: 12 по химии, 2 по литературе, 14 по русскому языку и 7 по профильной математике. По географии, как и прошлом году, набрать 100 баллов не удалось никому.