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Общество

Владимир Мутовкин поздравил пензенских медиков с праздником

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В воскресенье, 16 июня, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил медиков с профессиональным праздником.

«И в будни и в праздники, круглыми сутками вы стоите на страже здоровья наших сограждан, оказываете неотложную помощь, спасаете тяжелобольных и помогаете появиться на свет малышам.

Низкий поклон вам за нелегкий труд, высокий профессионализм, верность выбранному делу, заботу и доброту!» - сказал Владимир Мутовкин.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам здравоохранения, выразив им признательность за вклад в развитие медицины и обучение молодежи.

Владимир Мутовкин пожелал пензенским медицинским работникам большого счастья, крепкого здоровья, мира, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях.

«Пусть все добро, которое вы дарите людям, вернется к вам многократно!» - заключил он.

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