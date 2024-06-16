За 4 месяца в Пензенской области умерли почти 7 000 человек

16.06.2024 | 12:07

В апреле в Пензенской области умерли 1 627 человек. Это на 223 больше, чем за тот же месяц 2023-го (1 404). Такую информацию опубликовал Росстат.

Во второй весенний месяц в регионе родилось 637 малышей, что на 13 больше, чем в соответствующий период 2023-го (624). В апреле зарегистрировали 4 смерти детей до года (столько же за тот же месяц 2023-го).

Естественная убыль населения ускорилась и составила 990 человек (780 - за апрель 2023 года).

Всего за январь - апрель этого года в области скончались 6 747 человек (6 221 - за аналогичный период 2023-го), родилось 5 599 малышей (2 598).

Коэффициент рождаемости в регионе в апреле остался на том же уровне, что и в прошлом году: 6,4 на 1 000 населения. В среднем по России он составляет 8,2, в Приволжском федеральном округе - 7,5.

Коэффициент смертности в Сурском крае повысился: последний показатель - 16,5, в апреле 2023-го был 15,2. В среднем по России значение 12,9, в ПФО - 14,0.