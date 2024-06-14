Раскрыто влияние упоминания Путина в сочинении на ЕГЭ

14.06.2024 | 12:59

В Рособрнадзоре опровергли информацию о том, что благодаря упоминанию или цитированию Президента РФ Владимира Путина в сочинении на ЕГЭ по русскому языку можно получить больше баллов.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», - пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В сочинении школьник при анализе текста, помимо авторской позиции, должен раскрыть свое отношение к поднятой проблеме. Для этого нужно привести пример, взятый из литературного произведения, жизненного или или историко-культурного опыта.

Когда 11 июня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, некоторые телеграм-каналы начали цитировать школьников, радующихся высоким баллам и ссылающихся на упоминание Путина в сочинении.

«Все источники примеров равноценны, однако их выбор отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена», - отметили в Рособрнадзоре.

В Пензенской области 100 баллов на экзамене по русскому языку в 2024 году получили сразу 14 выпускниц, в 2023-м таковых было 8.